La nueva generación de jugadores está comenzando a destacar en cancha, mientras que las leyendas como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se acercan cada vez más al final de sus carreras.

En medio de este cambio, jugadores como Erling Haaland no tienen dudas al momento de elegir quién es el mejor futbolista de todos los tiempos, reflejando su admiración por una de las estrellas del fútbol.

El mejor jugador de la historia según Haaland

Hace algún tiempo, el noruego fue consultado con la pregunta del millón y no dudó en elegir y demostró su asombro por el astro argentino: “¿Debe retirarse Lionel Messi para que alguien gane premios individuales? Buena pregunta, no sé si Messi se tiene que retirar para ganar premios individuales. Es verdad que él ganó el Balón de Oro y The Best. Pero no sé qué decir. Messi es el mejor futbolista de la historia, así que sí, tal vez”.

Durante la misma conferencia de prensa, Haaland compartió su deseo de alcanzar el nivel de grandes figuras como Messi y Cristiano Ronaldo: “Me exijo mucho a mí mismo. Solía llorar cuando era joven si perdía o desaprovechaba oportunidades. Hago lo que me dice Pep, me implico cuando puedo y puedo mejorar”.

Haaland eligió a Messi como el mejor de la historia

¿Quién es el mejor futbolista según Messi?

Las declaraciones de CR7 destacaron una vez más las diferencias con Lionel Messi, no solo por sus logros en el campo, sino también por su respuesta al debatir quién es el mejor de todos los tiempos.

En redes sociales surgió, recientemente, una respuesta de Messi justo antes de recibir su octavo Balón de Oro en octubre de 2023, convirtiéndose en el máximo ganador del galardón, seguido por Cristiano Ronaldo con cinco trofeos.

”No sé si soy el mejor de la historia o no y tampoco es algo que me le pregunte o me interese. El hecho de que se insinúe o se diga que estoy entre los mejores, para mí ya es un regalo. Es algo muy especial porque al fútbol lo juegan en todo el mundo en todos lados. Desde chico uno quiere ser jugador y para mí que digan que estoy entre los mejores, ya es un orgullo muy grande… y ya está”, fue la sincera opinó de La Pulga ante la interrogante.