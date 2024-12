Si hablamos de Lionel Messi, nos referimos a uno de los jugadores que son considerados figuras del fútbol internacional, respaldado por sus logros y ganar ocho veces el Balón de Oro, consagrándose como el mejor jugador del mundo en varias ocasiones.

El rosarino comenzó su carrera profesional en el FC Barcelona, donde jugó durante más de 20 años, dándole al club a innumerables títulos, incluyendo varias Ligas de Campeones de la UEFA y La Liga.

Pero al parecer no todos confiaron en el talento de La Pulga, porque se reveló que un exentrenador del Barca no le tuvo fe y criticaba duramente su estilo de juego.

La historia del entrenador del Barcelona que no quería a Messi

Fue Cristian Hernández, exjugador del Blaugrana quien reveló detalles inéditos sobre la formación de Messi y contó que un exentrenador del Barca, Rodolfo Borrell, no quería al rosarino, es más, desprestigiaba su estilo de juego y no confiaba en que tendría una carrera en el fútbol profesional.

”Cuando yo estaba en Can Barça teníamos un entrenador que se llamaba Rodolfo Borrell, que años después ha sido segundo entrenador de Pep Guardiola, al que no le gustaba Leo Messi”, comentó Hernández.

Entregando más detalles, como que a Borrell no le gustaba como se manejaba La Pulga en la cancha: ”Decía que era un jugador de fútbol sala, que pisaba mucho la pelota y que regateaba mucho y, en realidad, era al revés, porque si algo tenía Leo Messi era que se iba directo a la portería. Rodolfo Borrell lo decía claramente”.

El exjugador Culé, finalizó su diálogo contando que dicho personaje no lo quería en el Barca: ”Al fin y al cabo no vamos a descubrir a Leo Messi, pero eso lo decía un entrenador de la cantera del Fútbol Club Barcelona cuando Messi tenía 13 añitos, decía que no era jugador para el Fútbol Club Barcelona”.

Lionel Messi jugando en el Barcelona contra el Real Madrid, en el Santiago Bernabeu año 2009 (Getty Images)

Messi confiesa quienes son los mejores técnicos de su carrera

Antes de partir del Barcelona, en el año 2020, Leo lanzó contundentes declaraciones, confesando quienes son los DT que marcaron su carrera y que incluso, según sus propias palabras, gracias a ellos se convirtió en el futbolista que es.

“Yo tuve la mala suerte, entre comillas, que tuve mucho tiempo a Guardiola y Luis Enrique, los dos mejores. Tenerlos tan seguidos y tan rápido me hizo crecer muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica, que ellos me enseñaron”,reveló el argentino.

Enfatizando, en las características del actual DT del Manchester City: “Pep tiene algo especial, no sé, te hace ver las cosas de una manera, cómo preparaba los partidos, defensivamente y para atacar, te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar”.

La elección de Messi no es aleatoria, ya que, recordemos, ambos lo dirigieron en el Barcelona, periodo en que ganó tres Champions League, dos con Pep y una con Luis Enrique.

