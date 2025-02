Cristiano Ronaldo está nuevamente en el foco de la polémica, tras sus recientes comentarios sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. Como era de esperar, el portugués reafirmó que se considera superior a cualquier otro jugador.

No solo desafió a Lionel Messi, sino que también afirmó que, gracias a sus logros y estadísticas, ha superado a figuras legendarias como Diego Maradona y Pelé:

”Hacer 920 goles, 925, 930… Es que el mejor de la historia soy yo. Punto final. Los números lo dicen. En el fútbol hago de todo. Cabeceo, tiro libres, uso el pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte… Puede que te guste más Pelé, Messi, Maradona, lo entiendo y lo respeto. Pero a ¿Decir que Cristiano no es completo? Eso es mentira. Yo soy el más completo de la historia”, sentenció CR7 en una entrevista con La Sexta

¿Quién es el mejor futbolista según Messi?

Las declaraciones de CR7 destacaron una vez más las diferencias con Lionel Messi, no solo por sus logros en el campo, sino también por su respuesta al debatir quién es el mejor de todos los tiempos.

En redes sociales surgió, recientemente, una respuesta de Messi justo antes de recibir su octavo Balón de Oro en octubre de 2023, convirtiéndose en el máximo ganador del galardón, seguido por Cristiano Ronaldo con cinco trofeos.

”No sé si soy el mejor de la historia o no y tampoco es algo que me le pregunte o me interese. El hecho de que se insinúe o se diga que estoy entre los mejores, para mí ya es un regalo. Es algo muy especial porque al fútbol lo juegan en todo el mundo en todos lados. Desde chico uno quiere ser jugador y para mí que digan que estoy entre los mejores, ya es un orgullo muy grande… y ya está”, fue la sincera opinó de La Pulga ante la interrogante.

Messi respondió a la controversial pregunta de quién es el mejor (Getty Images)

Exjugador del Liverpool critica a CR7 por decir que es el mejor

Las declaraciones de Cristiano causaron controversia y las opiniones estuvieron divididas, incluyendo la de Jamie Carragher, exjugador leyenda del Liverpool, quien ahora trabaja como panelista en Prime Video.

“Es vergonzoso… Cuando un jugador como Cristiano Ronaldo a su edad empieza a organizar entrevistas con sus amigos sólo para hablar de otras ligas, entrenadores y jugadores, eso es un signo de inseguridad”, señaló la ex leyenda de Los Rojos.

Bajo el mismo contexto, es que Carragher criticó: ”Es uno de los grandes y no tiene que hacer entrevistas todos los meses para decirlo él mismo. Todas las entrevistas están planificadas de antemano y sabes las preguntas que le harán. Es ridículo que haya dejado que sus amigos le presionen para decir estas cosas”.

Para finalizar, remató con la diferencia que considera tienen habitualmente los dichos de CR7 con Lionel Messi: ”He visto las entrevistas de Messi y siempre sólo habla de su familia, de sus clubes en el pasado ​​y en el presente y de la selección nacional”.