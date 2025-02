Cristiano Ronaldo rompió su silencio en su cumpleaños número 40, el exdelantero de equipos emblemáticos como Real Madrid y Manchester United compartió sus reflexiones sobre su carrera en la élite y su actualidad en Arabia Saudita.

Un presente que no se puede entender sin hacer la comparación con la MLS de Lionel Messi, por lo que tuvo duras palabras para La Pulga.

Las duras críticas de CR7 a Messi

En una emotiva y extensa entrevista con La Sexta, afirmó que la liga de fútbol de Oriente Medio está por encima del Soccer de Estados Unidos.

La comparación que involucra a Ronaldo ha ganado más relevancia, especialmente con la llegada del astro portugués a Arabia Saudita y, por supuesto, tras el arribo de Messi al Inter Miami:

“Cuando tomé la decisión de venir no pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que en uno o dos años la liga sería muy top, como es ahora. La gente no sabe, opina y habla demasiado. Me da pena porque es una realidad diferente cuando la gente habla de Arabia y cuando habla de Estados Unidos. ¿Es peor liga la MLS? Obvio, pero como es Arabia se menosprecia. Pero como sé que la gente no sabe de lo que habla… Sólo por los que están aquí hay que darle valor”.

Ronaldo describe su llegada a Oriente Medio como un desafío único, diferente a cualquier otro que haya enfrentado a lo largo de su carrera. No ocultó las dificultades de adaptarse a un fútbol distinto, reconociendo que aún queda mucho por hacer.

Acepta ser el pionero de un proyecto que busca posicionar al fútbol saudí entre las 10 mejores ligas del mundo antes del Mundial de 2034: “Siempre en mi vida he tenido desafíos, desde que salí a los 12 años de Madeira, no me intimidan los grandes retos, me gustan. Ir a Arabia no era el mismo pensamiento que jugar en Europa, pero no me quitó el sueño. Sabía cómo era la liga aquí, en el fútbol se sabe de todo. Era un rumbo diferente en mi vida y me gusta mucho”.

Lionel Messi of Barcelona y Cristiano Ronaldo jugando en la Champions League, año 2020 (Getty Images)

¿Hay rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Messi?

La entrevista de Cristiano Ronaldo dejó titulares variados, incluido su análisis sobre su relación con Messi, su rival durante casi 15 años. Cristiano destacó que nunca hubo enemistad entre ellos y que lo que algunos vieron como rivalidad fuera del campo.

Para ambos fue solo una motivación mutua en el más alto nivel. También mencionó ocasiones en las que tradujo para Messi con total disposición.