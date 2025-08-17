Un verdadero terremoto se desató en Colo Colo tras la fea caída por 4-1 en el clásico ante Universidad Católica. El paupérrimo rendimiento del los albos en el Monumental colmó la paciencia en torno al ciclo de Jorge Almirón, quien está viviendo sus últimas horas como DT.

Tanto el directorio de Blanco y Negro como el argentino están con ganas de cerrar esta etapa, por lo que ya están trabajando en poder llegar a un acuerdo para sellar así el término de este proceso.

Dentro de la lista de candidatos que dan vueltas por los pasillos del Estadio Monumental, uno de los que hace rato viene tomando fuerza es el de Claudio Borghi. El Bichi cuenta con el clamor popular para asumir en un momento así, algo clave considerando este duro presente. Sin embargo, el nacido en Argentina ya reveló cuales son sus condiciones hace un tiempo.

Las condiciones de Borghi para volver a Colo Colo

El propio tetracampeón con los albos dejó en claro el pasado 6 de agosto en ESPN qué debe pasar para volver a ponerse le buzo de DT, afirmando que “me gustaría volver a dirigir y está dentro de mis planes volver a dirigir, pero después de unos años no puedo empezar con Boca a dirigir”.

“A mí me gustaría dirigir, pero con un proyecto y que ese proyecto no tenga que ver con cuatro o cinco partidos. Siempre digo que no hay mejor situación para un técnico que formar el plantel. Si el plantel está formado, evidentemente no me interesa porque hay muchos jugadores que no me interesa dirigir”, agregó.

Claudio Borghi dirigió cerca de dos años y medio en su primera etapa en Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Bichi también advirtió que “ahora, si los jugadores los va a elegir el presidente del club, tampoco me interesa. Si me va a poner al PF, al ayudante de campo, me va a poner a los jugadores, me va a decir lo que tengo que decir, digo no dirigí vos we**”.

Cabe destacar que Claudio Borghi no dirige desde el 2016, cuando estuvo a cargo por diez partidos de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ahí, el Bichi obtuvo tres victorias, dos empates y cinco derrotas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

