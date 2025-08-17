Colo Colo sigue procesando la humillante goleada por 4-1 que recibió ante Universidad Católica. Esta paliza fue la gota que rebalsó el vaso en el proceso de Jorge Almirón, quien está viviendo sus últimas horas como DT del Cacique.

Tanto el argentino como la dirigencia de Blanco y Negro están con ganas de terminar el vínculo, por lo que solo queda que ambas partes lleguen a un acuerdo para sellar su triste adiós.

Lamentablemente esta horrorosa temporada 2025 marcó a Almirón en Colo Colo. El equipo juega cada vez más mal, su manejo es casi inexistente y a duras penas se pelea en la parte media de la tabla por un puesto en la Copa Sudamericana del próximo año.

Con este panorama la danza de nombres para dar con un reemplazante está desatada en el Monumental. Sin embargo, no se descarta que se trate de un interinato hasta fin de año, sobre todo considerando que a los albos le restan apenas diez partidos en esta temporada.

El primer descartado para reemplazar a Jorge Almirón

A la hora de hablar de un posible interinato, uno de los nombres que salía a la luz era el de Eduardo Rubio, entrenador del equipo de proyección de Colo Colo y que hace cinco años trabajaba en el club.

No obstante, la opción del Pájaro rápidamente quedó descartada luego que el propio ex delantero presentara su renuncia durante ayer en el Monumental. Así las cosas, el partido de la Sub 20 alba ante Everton de hoy, que terminó en un 3-0 para el Cacique, fue el último de Rubio en el club.

Eduardo Rubio estuvo trabajando en el Fútbol Joven de Colo Colo durante cinco años. | Foto: Photosport.

Así las cosas, uno de los candidatos fuertes para reemplazar a Almirón en la banca de Colo Colo quedó descartado luego que decidiera marcharse antes de tiempo de la institución. ¿Aparecerá otro nombre del Fútbol Joven del Cacique como alternativa?

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresarán a la acción este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

