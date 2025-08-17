Colo Colo sigue procesando lo que fue la verdadera paliza que recibió ante Universidad Católica. El 4-1 en contra en el Estadio Monumental fue la gota que rebalsó el vaso en un 2025 para el olvido, resultado que obligó a que Jorge Almirón con la dirigencia de Blanco y Negro lleguen a un acuerdo para sellar su salida.

Y es que lo del técnico argentino ya no da para más en el Cacique. El equipo juega cada vez peor, su manejo es casi inexistente y ahora a duras penas se lucha en la medianía de la tabla por un lugar en la Copa Sudamericana del próximo año.

Por lo mismo desde ya en Blanco y Negro deben comenzar a buscar un reemplazante. Nombres hay varios, pero hay uno en particular que conoce bien el paño y viene de quedar libre tras dirigir en el Puebla de México.

El viejo conocido del Cacique que quedó libre para dirigir

Hablamos de Pablo Guede, entrenador que renunció en el Puebla de México tras caer por 2-0 ante San Luis por la fecha 5 del torneo de Apertura 2025. El argentino dejó a su ahora ex equipo en la decimosexta posición con tres puntos, producto de un triunfo y cuatro caídas.

“Me voy jodido, porque esta profesión la vivo de manera muy intensa. Siento mucho a este equipo por lo que viví en el día a día, por eso repito, me voy agradecido con todos. Cometí un montón de errores que ya analizaré cuando esté más tranquilo. Así hoy digo adiós y claro que voy a extrañar mucho a esta ciudad”, declaró Guede en su adiós.

El rendimiento de Guede en el Puebla fue para el olvido, ya que de 25 encuentros apenas ganó cinco, empató tres y perdió 17, lo que da un bajísimo 24% de rendimiento.

Los números de Pablo Guede en Colo Colo

En su primer paso por el Cacique el argentino dirigió un total de 72 partidos, donde logró 38 triunfos, tuvo 16 empates y recibió 18 derrotas, lo que se traduce en un 60,19% de rendimiento. Con los albos Guede ganó un título de Primera División, dos Supercopa y una Copa Chile.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

