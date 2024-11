Justo en momentos donde su nombre reaparece en el fútbol chileno, como una opción concreta para volver a dirigir en Primera División en 2025, el argentino Pablo Guede se dio un tiempo para recordar su polémico paso por Colo Colo.

El estratega estuvo al mando del Cacique desde julio de 2016 hasta abril de 2018, donde además de ganar cuatro títulos, fue protagonista de importantes conflictos que derivaron en su bullada salida del club el día del cumpleaños número 93 del club.

Aunque tal parece que el tiempo cura todo, o al menos parece así para Guede, que en conversación con DSports se dio tiempo para recordar su experiencia en Colo Colo, aunque se hizo el leso cuando le preguntaron por los conflictos que tuvo en el año y nueve meses que estuvo al mando.

El “recuerdo” de Guede por su paso en Colo Colo

“La verdad es que yo la pase bárbaro. Problemas, realmente importantes, que vos digas importantes, bajo mi punto de vista no tuve ninguna. Que después lo quieran vender como lo quieran vender, ya es su problema”, afirmó el nacido en Buenos Aires.

En esa línea, Guede agrega que “el problema es que yo nunca salgo a aclarar nada. Yo dejo que hablen, yo nunca voy a aclarar nada y no hablo. Si alguien sale a hablar alguien mal de mí, o de bien, yo no salgo ni a contestarle. Cada uno se maneja de la forma que quiere, lo hace como quiere y sé a lo que te refieres, de que hablaron mal de mí“.

“No me interesa porque la verdad es una sola y la gente que me interesa que la sepa, la sabe. Por eso, de todos los clubes en los que he estado, me pidieron que vuelva. Siempre me llamaron para volver… Y Colo Colo también“, sentenció el técnico argentino.

Los números del DT con Colo Colo

Pablo Guede dirigió al Cacique entre el 18 de julio de 2016 y el 19 de abril de 2018. Durante su período conquistó la Copa Chile 2016, el Torneo de Transición 2017 y dos Supercopas en 2017 y 2018. Logró un 60.19 por ciento de rendimiento en base a 38 triunfos, 16 empates y 18 derrotas.