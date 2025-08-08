El año pasado, Victoria Mboko estaba lejos de los flashes del tenis. Era la 351° del mundo y venía de perder en primera ronda de un W50 en Zagreb. Un dato que en ese momento no tenía importancia, hasta ahora.

Porque esta semana, todo cambió. Mboko, de solo 18 años, se transformó en la gran sensación del WTA 1000 de Montreal tras una campaña memorable en la que dejó en el camino a cuatro campeonas de Grand Slam, incluyendo a la número 2 del mundo, Coco Gauff, para coronarse ante su gente.

Coco, Rybákina y Osaka: La lista de víctimas de Mboko

La canadiense partió el torneo sin ser favorita, pero fue sumando confianza con cada victoria.

Le ganó a Jessica Bouzas Maneiro en su debut y luego empezó su racha de hazañas: primero fue Sofia Kenin, después Coco Gauff (a quien venció en solo 62 minutos), más tarde Elena Rybákina en semifinales y, finalmente, Naomi Osaka en la final.

Con ese camino, Mboko se convirtió en la duodécima jugadora en la Era Abierta en vencer a cuatro campeonas de Grand Slam en un mismo torneo. Solo Serena Williams había hecho algo así siendo tan joven, cuando lo logró en el US Open de 1999.

Top 25 y récords bajo el brazo

Con su victoria en Montreal, Mboko escaló del puesto 85 al 24 del ranking WTA. Es la primera vez que entra al Top 25 y, de paso, se convirtió en la mejor tenista canadiense de la actualidad.

En apenas una semana, pasó de ser una joven promesa con proyección a tener la atención del mundo tenístico encima. Y todo, en casa.

Victoria Mboko en el Masters 1000 de Canadá 2025 (Getty Images).

Un momento insólito: Gritos en Toronto por culpa de Mboko

Mientras Mboko se jugaba el título en Montreal, a más de 500 kilómetros de distancia, Ben Shelton y Karén Jachánov disputaban la final del Masters 1000 masculino en Toronto. Pero de la nada, algo inesperado interrumpió el ambiente solemne del estadio.

Cuando la canadiense selló su victoria, el público en Toronto, siguiendo ambos partidos al mismo tiempo, estalló en gritos y aplausos, desatando la confusión de los jugadores.

Shelton, sorprendido, preguntó: “¿Qué está pasando?”. No era por él, era por Mboko.

Una escena que resume perfecto lo que provocó su título en Canadá.