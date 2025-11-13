Fue 18 del mundo, llegó a semifinales de Roland Garros y ahora se lucirá en Chile

El LP Open suma una nueva figura internacional de primer nivel. La italiana Martina Trevisan, ex número 18 del mundo y semifinalista de Roland Garros, confirmó su presencia en la próxima edición del torneo WTA 125 que se disputará del 17 al 23 de noviembre en la Hacienda Chicureo, comuna de Colina.

Trevisan cuenta con una destacada trayectoria profesional. Alcanzó su mejor ranking en 2023, apareciendo en la casilla 18 del ranking mundial en singles. Ha conquistado doce títulos profesionales, entre ellos el WTA 250 de Rabat en 2022, y fue semifinalista de Roland Garros ese mismo año, consolidándose como una de las grandes representantes del tenis italiano.

Además, la zurda de Florencia cuenta con diez nominaciones en la Billie Jean King Cup, integrando el equipo campeón del mundo en 2024.

Las otras figuras confirmadas

Martina Trevisan se convierte así en la cuarta jugadora confirmada mediante invitación (wild card) para el LP Open 2025, sumándose a la española Sara Sorribes y a las chilenas Antonia Vergara y Fernanda Labraña, quienes representarán al tenis nacional en el cuadro principal.

Martina Trevisan jugará en Chile. (Photo by Alexander Scheuber/Getty Images for MatchMaker)

El LP Open, torneo WTA 125, comenzará el lunes 17 de noviembre con su cuadro principal y se extenderá hasta el domingo 23, ofreciendo una semana con el mejor tenis femenino internacional en Chile.

