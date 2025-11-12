Rafael Nadal no suele aparecer con frecuencia en los medios, pero cuando lo hace, sus palabras generan repercusión. En esta ocasión, el campeón de 22 títulos de Grand Slam sorprendió al confesar a quienes considera los cuatro mejores tenistas de todos los tiempos.

La revelación del español fue durante una entrevista con Complex Sports, el español fue invitado a nombrar su propio histórico “Big 4” y su respuesta llamó la atención al incluir a una figura de una época muy distinta.

El sorprendente Big 4 de Rafael Nadal

“Bueno, quizás Rod Laver. Djokovic, Federer y probablemente yo, para ser honesto”, comentó Nadal, destacando al legendario australiano, el único jugador que ha conseguido ganar dos veces el Grand Slam de calendario (en 1962 y 1969).

La elección de Nadal resultó particular porque se aleja de los nombres más habituales en este tipo de debates (como Björn Borg, Pete Sampras o Andre Agassi) para reconocer a uno de los pioneros del tenis moderno. Con su respuesta, el español rindió homenaje a una figura que dejó una huella profunda e inspiró a generaciones posteriores de jugadores.

La verdadera opinión de Federer sobre Nadal

En el documental que ya está disponible en Amazon Prime, “Federer: Los últimos 12 días”, el Suizo entregó sus más sinceras confesiones sobre cuando Nadal apareció en el circuito y lo que significó una amenaza para su reinado en el ranking ATP: “Cuando Nadal llegó al circuito se podía sentir que tenía algo realmente especial”

Confesando lo que muchos sentían: “Sabíamos que iba a ganar Grand Slams, lo sabíamos. Yo estaba en la cima en ese momento, así que el hecho de respetarme era algo muy natural y normal para él. Y para mí… Yo siempre pensé que es muy agradable apoyar a los jóvenes que están llegando”.

