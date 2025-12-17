El mercado de fichajes se está moviendo y en Colo Colo están atentos al interés que puede haber en sus figuras. Uno de los jugadores que está en la vitrina es Vicente Pizarro, quien vivió una de sus mejores temporadas pese al mal año del Cacique.

Su desempeño entre la Liga de Primera, Copa Libertadores y junto a la selección chilena han llamado la atención de varios elencos. En los últimos días el que sonó con más fuerza fue Independiente de Avellaneda, pero no es el único.

Y es que más allá de que Gustavo Quinteros lo busca con un trueque que le favorecería al Eterno Campeón, hay otro argentino y un brasileño que también quieren al Vicho. Una situación que en el Estadio Monumental miran cómo avanza para hacer caja.

Vicente Pizarro, de Colo Colo a que se lo peleen en Argentina y Brasil

El futuro de Vicente Pizarro parece estar más lejos que cerca de Colo Colo. El Vicho tiene chances de dar el salto al extranjero y así seguir su carrera en otro lugar, algo que le vendría bien a un Cacique que necesita juntar dinero tras el fracaso del centenario.

Vicente Pizarro interesa en el extranjero y Colo Colo puede hacer caja. Foto: Photosport.

Este miércoles en Los Tenores de Radio ADN el periodista Cristián Alvarado abordó su caso y si es que realmente hay opciones de ir al Rojo. “Pude conversar con alguien muy cercano a Independiente, que es del gusto de Gustavo Quinteros. Incluso alguien me mencionaba que podría haber una negociación y Pablo Galdames, que no ha jugado mucho, si acepta ser parte de una negociación con dinero de por medio se podría dar“.

Pero además del trueque que ofrece el gigante trasandino, hay otro club al otro lado de la cordillera que quiere al volante: Rosario Central. El nuevo equipo de Jorge Almirón está mirando a Colo Colo para reforzarse y el nombre del Vicho está entre las priridades.

“La otra que también gusta y bastante que se potencia con Jorge Almirón en Rosario Central. Otro equipo argentino aparece en el horizonte de Vicente Pizarro“, remarcó el reportero albo.

Parecía que las cosas se definiría en Argentina, pero el periodista Carlos Costas se sumó al tema soltando una bomba. “En Brasil se habla de un interés del Paranaense por Vicente Pizarro“.

Quedará esperar para ver cómo es que termina la teleserie del volante en el mercado. Por ahora tiene contrato que cumplir con el Eterno Campeón, pero quizás sea el momento ideal para ir al extranjero y dar una mano en lo económico.

Vicente Pizarro está escuchando ofertas desde el exterior para salir de Colo Colo. En el Cacique no han recibido nada formal, pero miran expectantes a lo que pueda pasar con una de sus principales figuras de exportación.

¿Cuáles fueron los números de Vicente Pizarro en la temporada 2025?

Vicente Pizarro puede irse de Colo Colo tras la temporada 2025, en la que logró disputar un total de 40 partidos oficiales. En ellos marcó 7 goles y aportó con 6 asistencias en los 3.064 minutos dentro del campo de juego.

