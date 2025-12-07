Vicente Pizarro fue uno de los puntos destacables de Colo Colo en el terrible 2025, que para colmo fue el año de la conmemoración del centenario institucional. Pero el equipo masculino no sólo no pudo revalidar el título del Campeonato Nacional 2024.

Tampoco pudo superar la fase de grupos en la Copa Libertadores. Ni siquiera lo hizo en la Copa Chile. Para colmo de males, por si faltaba algo, el equipo adiestrado por Fernando Ortiz no hizo méritos ni para el premio de consuelo en esta temporada nefasta: el boleto a la Copa Sudamericana.

La caída ante Audax Italiano en el Monumental echó por la basura esas posibilidades albas. Y el capitán del Cacique demostró el sentir del vestuario. “Mucha frustración, en el primer tiempo entramos desconcentrados. Nos hacen esos goles y se nos puso cuesta arriba. El esfuerzo de todos fue importante, pero no alcanzó”, expuso el Vicho en un diálogo con TNT Sports.

“Se tomarán decisiones, no sabemos qué va a pasar. Hay que superar este momento como plantel y recargar fuerzas para lo que venga. El año pasado estábamos acostumbrado a lo bonito, salimos campeones e internacionalmente competimos hasta el final. Este año no se nos dio”, le comentó el zurdo mediocampista al periodista Daniel Arrieta.

El seleccionado chileno añadió que “el fútbol tiene estas cosas. De repente nos preparamos para algo importante y no se dio. Hay que asumir el momento, ver qué se hizo mal, qué hay que mejorar. Veremos qué pasará, se tomarán decisiones para el otro año”. Aunque ni luces de si prefiere que siga Ortiz o se busque otro director técnico. Pero consciente de que el Tano corre riesgo.

Vicente Pizarro le saca la foto al 2025 y quiere salir de Colo Colo

En Colo Colo tienen perfectamente claro que el 2025 no estuvo a la altura y Vicente Pizarro explicó las razones por las que piensa que el plantel rindió tan por debajo de las expectativas. “El rendimiento de los jugadores, todos tuvimos parte del año donde pudimos dar más”, dijo con sinceridad.

“Uno lo sabe como jugador cuándo puede dar un poco más. Fue un año difícil, pasamos momentos a los que este equipo no está acostumbrado. Fue muy difícil afrontarlo. Se saca lección de todo, hay que ver en qué se puede mejorar. Colo Colo tiene que pelear fases importantes”, manifestó Vicente Pizarro.

Es uno de los jugadores que tiene contrato vigente, pero también tiene la idea de una transferencia en el mercado de fichajes que se avecina. “Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de dar un paso en mi carrera si se da algo importante”, expuso el Vicho Pizarro.

“Pero siempre voy a rendir al máximo acá y intentar dar todo por este club que me dio todo. No es momento de pensar en eso. Hay que asumir y pensar en lo que viene, pero siempre daré todo con esta camiseta”, sentenció Pizarro, aunque ya no quedan más partidos en este terrorífico año albo. El tiempo dirá…

Colo Colo terminó en el 8° lugar la Liga de Primera 2025, fuera de todos los puestos de clasificación a copas internacionales.