Pese a todos los rumores de una salida anticipada, Fernando Ortiz seguirá como entrenador de Colo Colo para la temporada 2026. El argentino fue ratificado en el cargo, esto a pesar de su malísimo cierre de campaña, donde no logró clasificar a la Copa Sudamericana.

La confianza del directorio de Blanco y Negro en Ortiz es total. Sin ir más lejos, en la votación para aprobar o no su continuidad recibió el apoyo unánime de todos los directores, algo muy difícil de lograr si consideramos lo polarización que reina en la concesionaria.

Sin embargo, esto no será un cheque en blanco para el trasandino, ya que en el Cacique quieren ver resultados concretos para el 2026. Así lo dejó en claro Aníbal Mosa, quien en su calidad de presidente de ByN aseguró que Ortiz tiene objetivos bastante claros por cumplir en los próximos meses.

Las exigencias de Colo Colo a Ortiz tras mantenerlo como DT

El timonel albo aseguró a los medios tras la reunión de directorio que “trajimos a Fernando en un momento crítico para hacerse cargo de un equipo que él no armó, que no tuvo una pretemporada, que no confeccionó”.

Fernando Ortiz registro un 48.14% de rendimiento en sus primeros nueve partidos en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Por el trabajo que mostró y las distintas conductas que tienen como cuerpo técnico, creemos que tienen la posibilidad de seguir a cargo”, agregó.

En ese sentido, el puertomontino dejó claro las exigencias para el 2026. “Los objetivos son claros: ser campeón, clasificar a las copas internacionales, ser protagonistas del Campeonato Nacional. Esas son las exigencias del técnico”, afirmó.

Para cerrar, el presidente del Cacique afirmó que su continuidad volverá a ser evaluada a mitad del temporada: “Fernando tiene un contrato de extensión para el año 2026 y tiene una cláusula, también, de revisión terminada la primera rueda”.

Los números de Fernando Ortiz en el Cacique

El Tano Ortiz ha dirigido en Colo Colo un total de nueve compromisos con cuatro victorias, un empate y cuatro caídas, lo que da un discretísimo 48.14% de rendimiento.