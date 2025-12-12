Sorpresa total: La Cobra y Davoo se rinden ante un chileno en el XI ideal histórico en América

Formar un once histórico ideal no es una tarea sencilla, especialmente cuando el universo de jugadores a elegir abarca un continente entero. Sin embargo, reconocidos creadores de contenido argentinos se atrevieron la última semana a elaborar no uno, sino los dos mejores XI históricos: el de América y el de Europa.

En el programa online transandino llamado ‘412 El Programa del Fútbol’, que cuenta con figuras como Davoo Xeneize y La Cobra entre sus panelistas, escogieron a 22 grandes jugadores de la historia: once de América (incluyendo a un chileno) y once del “Viejo Continente”.

Davoo y La Cobra se rinden ante Elías Figueroa

En un video que se extiende por más de una hora, los influencers argentinos llegaron a la posición de defensa, donde entre las opciones figuraba el legendario defensor chileno Elías Figueroa.

ver también Franz Beckenbauer y su relación con Elías Figueroa: Desde elogios hasta prólogos

Junto a Elías, aparecían grandes nombres como los argentinos Daniel Passarella y Walter Samuel, los brasileños Lucio y Thiago Silva, además del uruguayo Diego Godín, entre otros.

Lo más llamativo del debate fueron las efusivas alabanzas dedicadas al defensor nacional. El primero en referirse al exjugador de Palestino, Wanderers y Colo Colo fue ‘La Cobra’, quien calificó como una “Locura” las historias que ha escuchado sobre Figueroa.

Sobre esto, añadió: “El chabón la rompía toda en el fútbol brasileño, también en Peñarol… En Brasil, Pelé le pidió a la Confederación Brasileña de Fútbol que lo nacionalice“.

Publicidad

Publicidad

Ante estas palabras, se unió a la opinión otro creador de contenido, ‘La Agusneta’, quien recordó el famoso ‘Cheque en blanco’ que Brasil le ofreció al defensor nacional para que jugara por ellos. También citó unas palabras atribuidas a Franz Beckenbauer, exdefensor alemán y uno de los mejores del mundo, quien dijo que el Balón de Oro que él mismo ganó en 1976 le correspondía a Elías Figueroa.

Finalmente, los cuatro participantes eligieron a Daniel Passarella como defensor central izquierdo, para dejar el puesto de central derecho para Elías Figueroa.

Publicidad

Publicidad

Otros nacionales ‘nominados’ por los creadores de contenido, pero que no lograron entrar al XI son Antonio Arias como Lateral izquierdo, Arturo Vidal como centrocampista y Alexis Sánchez como extremo izquierdo.

Los XI ideales de América y Europa:

XI de todos los tiempos de América.

XI de todos los tiempos de Europa.

Publicidad