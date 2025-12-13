El cierre de la temporada 2025 fue pésimo para Colo Colo, quien deberá hacer importantes cortes en su plantel y vender a algunas de sus figuras más exportables. Es el caso del volante Vicente Pizarro, que ya genera interés en el exterior.

De hecho, en Argentina se planteó la opción de que Independiente querría hacer un trueque con el Cacique, donde entregarían a un futbolista en parte de pago para hacerse de los servicios del “Vicho”. Ahí entraba como opción Pablo Galdames.

Sin embargo, según reveló el medio partidario DaleAlbo, en Colo Colo no están dispuestos a hacer ningún tipo de intercambio con el “Rojo de Avellaneda” por Pizarro, y exponen tres razones desde dentro del club para rechazar esta maniobra.

¿Por qué Colo Colo paraliza trueque por Pizarro a Independiente?

La primera de ellas, es que al club chileno “no le gusta hacer negocios” con el cuadro argentino, pues acusan “falta de pago” por parte de la institución trasandina. No quieren un jugador, sino dinero fresco para alivianar sus arcas.

Segundo, en Colo Colo “buscan tener ganancias económicas” con la futura venta de Vicente Pizarro, donde esperan recibir por un importante porcentaje de su pase más de US$3 millones de dólares, según la última tasación del sitio especializado Transfermarkt.

La tercera y última de las razones, es que “se encuentran analizando otros destinos” para el mediocampista, donde las opciones de Brasil y Europa son las que más le convencen, pues recordemos que tiene contrato con los albos hasta diciembre del 2027.

Los números de Vicente Pizarro en 2025

Entre torneos locales y la Copa Libertadores, el hijo del campeón de América en 1991 disputó un total de 40 encuentros con 3.064 minutos en cancha, en los que registró siete goles y seis asistencias, donde recibió seis tarjetas amarillas.

Así terminaron los albos en Liga de Primera

