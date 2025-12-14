Universidad de Chile trabaja en el mercado de fichajes, donde también debe resolver el caso de jugadores que son de propiedad del club pero que no continuarán en el equipo.

Uno de ellos es Emmanuel Ojeda, quien estaba a préstamo en Huracán, pero que deben responder si harán el uso de la opción de compra de su pase luego de una temporada en su país.

El volante fue destacado por su trabajo al final de la temporada por el técnico Diego Martínez, por lo que apuntan a poder negociar su carta con la U, que es el dueño de su pase.

Por lo mismo, fue el presidente de Huracán, Abel Poza, quien confirmó los pasos a seguir por el cuadro argentino, confirmando que quieren seguir con el jugador en sus filas.

Emmanuel Ojeda estaba a préstamo en Huracán. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también Celebra U. de Chile: venderán a criticado jugador a préstamo y recibirán millonaria suma

Ojeda cierra su paso por la U

Fue en el medio partidario llamado Habla Huracán con quienes conversó Abel Poza, de manera de ir sacando conclusiones del plantel para la temporada 2026 en Argentina.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, fue consultado sobre la opción de que Emmanuel Ojeda siga en el cuadro de Huracán, por lo que tienen una respuesta concreta donde apunta a Universidad de Chile.

“Emmanuel Ojeda se queda, estamos cerrando los números para que se quede. Le gusta mucho al técnico (Diego Martínez)“, explicó el presidente del club.

Con esto, se espera que durante los próximos días se concrete la compra definitiva de Ojeda, por lo que el paso por la U quedará en la historia.

Publicidad

Publicidad