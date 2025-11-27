Universidad de Chile necesita dinero fresco para armar un plantel competitivo de cara al 2026. Por esto, la noticia de la venta de un cuestionado jugador a préstamo les cae de maravilla.

El Romántico Viajero lucha por clasificar a la Copa Libertadores 2026, todavía con la incertidumbre de si Gustavo Álvarez seguirá siendo el entrenador en la próxima temporada o no. Sea cual sea el escenario, el dinero nunca sobra y siempre cae bien.

El jugador que dejaría U. de Chile para siempre

Emmanuel Ojeda llegó a Universidad de Chile a mediados del 2022 desde Rosario Central. Si bien su arribo generó gran expectativa, su rendimiento jamás terminó de convencer. Por esta razón, poco a poco fue quedando desplazado, hasta partir a mediados del 2024.

Se fue a préstamo a Huracán de Argentina en busca de la continuidad que había perdido con Gustavo Álvarez. En el Globo, compartiendo mediocampo con Leonardo Gil, logró ser importante en el equipo, aunque tampoco terminaba de ser un fijo.

Su cesión vence a final de este 2025 y en Universidad de Chile había inquietud sobre qué pasaría con su futuro. Debido a que utiliza cupo de extranjero, es difícil que sea considerado en el plantel del Bulla y Huracán no daba señales de si lo compraría, hasta ahora.

“Huracán haría efectiva la opción de compra de Emanuel Ojeda. 500 mil líquidos le entran a la U por el 50% que tiene del pase del volante“, informó el periodista Coke Hevia en X. De esta manera, el jugador no regresaría al Romántico Viajero y se quedaría en el Globo.

Emmanuel Ojeda ha jugado 37 partidos en Huracán, anotando 2 goles y entregando 2 asistencias. Imagen: Getty

La salida definitiva de Ojeda ayuda a Universidad de Chile a obtener una importante suma por un jugador que probablemente no sería considerado. Una buena noticia que reciben en el CDA de cara al cierre de la temporada.