¿Se aleja de la Franja? Los clubes que tienen en la mira a Tomás Asta-Buruaga

El jugador de la UC aún no define su futuro y ya se reveló los clubes que están interesados en su fichaje.

Por Andrea Petersen

Tomas Asta Buruaga despertó el interés de un histórico club.
El Mercado de Fichajes está por comenzar una nueva edición, donde Universidad Católica buscará reforzarse de cara a las competencias internacionales que podría disputar el próximo año y uno de los jugadores que despertó el interés de una liga extranjera es Tomás Asta-Buruaga.

Es posible que el jugador extienda su vínculo con los cruzados para la temporada 2026. Sin embargo, a la espera de noticias sobre la renovación, aparece un club que buscaría quitarle al jugador a de la Franja y concretar su fichaje.

El club fuera de Chile que tiene en la mira a Tomás Asta-Buruaga

Según reveló Jorge Cubillos en TNT Sports, Huracán de la liga argentina, puso sus ojos en el jugador nacional, revelando que este interés nace desde el club y no desde él, ahora ex DT del plantel, Frank Darío Kudelka.

“Él termina contrato ahora en diciembre, pero hace semanas que interesa en Huachipato y esa es una oferta que sigue vigente para jugar allá el próximo año“, señaló el comunicador

“Además, Huracán de Argentina se ha fijado en el defensa de la UC. Vamos a ver en qué deriva porque hoy el jugador tomó otra impronta por la lesión de Sebastián Arancibia”.

