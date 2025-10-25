Quedan pocas fechas para que termine la temporada y con ello, los equipos comienzan a preparar lo que será el 2026, cerrando la renovación de sus figuras, uno de ellos es Universidad Católica que se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

De terminar el campeonato en esa posición, los Cruzados aseguran su clasificación a Copa Libertadores, por lo mismo busca retener a parte importante de su plantel. Sin embargo, aún no puede confirmar la continuidad de uno de sus jugadores, quien aseguran es seguido de cerca por uno de los rivales de la Franja.

El equipo que va por el fichaje de Asta-Buruaga

El defensor Tomás Asta-Buruaga termina su contrato este año con los Cruzados, donde su buen desempeño en los últimos encuentros ha llamado el interés del equipo para cerrar su renovación hasta finales del 2026.

El jugador de la UC despertó el interés de otro equipo nacional /Photosport

Pero según revela Punto Cruzado, esta oferta no habría sido del agrado del jugador quien esperaba una extensión por más temporadas.

El periodista Jorge Cubillos señaló en TNT Sports, según recoge Punto Cruzado, que el jugador despertó el interés de Huachipato para la próxima temporada.

Tomas Asta Buruaga podría dejar la franja a fin de año/Photosport

El equipo de Talcahuano actualmente va en el noveno puesto de la tabla de posiciones del campeonato nacional, lejos de la zona de clasificación a las competencias internacionales. Sin embargo, tienen otra poderosa opción de participar en Libertadores: La final de Copa Chile.

Si el cuadro de Biobío gana la final contra Limache, tendrán su cupo asegurado para la prestigiosa competencia internacional en su edición 2026.

La carrera de Tomás Asta Buruaga

El jugador de 29 años comenzó su carrera en Unión Española el 2012 donde estuvo hasta el 2015. Luego firmó con Deportes Antofagasta donde estuvo por 4 temporadas.

El 2020 llegó a Universidad Católica y con los Cruzados ganó la Supercopa de Chile en tres oportunidades y el título de Primera División el 2020 y 2021.