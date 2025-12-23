O’Higgins tiene su banca vigente tras la salida de Francisco Meneghini. Misma situación se da en La Serena, donde aún no logran dar con el sucesor de Mario Sciacqua, el argentino que partió a poco de haber arribado.

Pero no es el único punto en común de ambos elencos, ya que un entrenador que pasó por el Capo de Provincia estuvo “listo” en los granates. Tras reuniones y hasta visitar la ciudad, finalmente dejó pagando al equipo.

Se trata de Pablo de Muner, DT argentino que en 2023 comandó a los celestes y se fue iniciando la segunda rueda. El “Sultán” tenía todo acordado para dirigir a los papayeros, sin embargo tomó el avión a última hora rumbo a un campeón copero.

Cambió La Serena para dirigir Copa Libertadores

Pablo de Muner tiene todo listo para sumarse al cuerpo técnico de Martín Anselmi y arribar al Botafogo de Brasil. El DT que dirigió en O’Higgins y estuvo muy cerca de La Serena le dio portazo al fútbol chileno.

De Muner no llegará a Chile /Photosport

Tal era la expectación por el entrenador en Chile, que además de La Serena, incluso sonó con un eventual regreso a la banca de O’Higgins. Eso, porque es representado por Christian Bragarnik, dueño del club.

Al final, De Muner parte al Botafogo junto a Anselmi, otro cotizado DT que sonó fuerte en U de Chile. En Brasil reemplazarán al saliente entrenador Davide Ancelotti, hijo de Carlito, quien fue cesado de sus funciones.

De Muner no dejó un buen recuerdo en O’Higgins en cuanto a su campaña. Sin embargo, se anotó la icónica goleada 5-1 ante Colo Colo y eliminar a U de Chile de Copa Chile, en Santa Laura.