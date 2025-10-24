Universidad Católica y Universidad de Chile darán vida este domingo a la edición 201 del Clásico Universitario. En el Claro Arena ambos elencos se darán cita en un duelo clave por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores, por lo que el triunfo se hace más que necesario para ambos clubes.

Uno que puede quedar en la historia con este compromiso es Fernando Zampedri, quien no conforme con seguir sacando distancia como máximo goleador histórico de la UC, también puede escribir un libro aparte en sus duelos ante la U.

Y es que para desconocimiento de varios, actualmente el Toro es el segundo máximo goleador cruzado en los clásicos universitarios. Con ocho tantos en 13 partidos, el argentino nacionalizado chileno es solo superado por los nueve de Raimundo Infante.

Zampedri en este registro supera a notables figuras históricas de Católica como Milovan Mirosevic (siete goles a la U), Alberto Fouillioux (también siete tantos a los azules), Fernando Riera (seis goles) o Sebastián Rozental (seis también), por nombrar algunos.

Zampedri y su chance de ser el máximo goleador ante la U

El propio delantero se refirió a esta opción, afirmando en la conferencia de presan de capitanes que “no lo tenía visto. Últimamente nos enfocamos en cada detalle del fin de semana, en lo grupal, que es lo mas importante”.

Fernando Zampedri ha convertido ocho goles en 13 partidos a la U con la camiseta de Universidad Católica. | Foto: Photosport.

“Hoy necesitamos de todo estar enfocados al 100% y en los detalles. Lo personal lo dejamos de lado por los récord y lo tiramos para adelante como grupo. Eso es lo que importante en este club grande”, concluyó.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario 201 entre la UC y la U?

Cruzados y azules se verán las caras este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el Claro Arena. Este duelo será válido por la fecha 25 de la Liga de Primera 2025.