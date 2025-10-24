Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Clásico Universitario

“La U lo sufre…”: La motivación de Zampedri de jugar el primer Clásico en el Claro Arena

Este viernes Fernando Zampedri habló durante la conferencia de capitanes previo al Clásico Universitario.

Por Franco Abatte

La UC recibe este domingo a la U en el primer clásico jugado en el Claro Arena.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa UC recibe este domingo a la U en el primer clásico jugado en el Claro Arena.

Este fin de semana se disputa una nueva edición del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, encuentro número 201 en la historia de la Primera División y que marcará un hito especial: Será el primer enfrentamiento de esta índole en el renovado estadio Claro Arena.

En la antesala del partido, este viernes se llevó a cabo la tradicional conferencia de capitanes, instancia que se desarrolló en la Sala de Prensa del Claro Arena y que contó con la presencia de Marcelo Díaz por parte del elenco “azul” y de Fernando Zampedri representando a la “franja”. Ambos analizaron el presente de sus equipos y las sensaciones previas al esperado duelo.

La IA predice el resultado del Clásico Universitario entre la U. Católica y la U. de Chile

ver también

La IA predice el resultado del Clásico Universitario entre la U. Católica y la U. de Chile

La motivación del “Toro” Zampedri por ganar su primer clásico en el Claro Arena

Consultado por cómo llega la UC al partido y si el hecho de que la U esté también enfocada en la Copa Sudamericana podría influir en el desarrollo del encuentro, Zampedri fue categórico:

“La motivación de nosotros es jugar el clásico, son los partidos más lindos y esperados. Es en nuestro estadio, el primer clásico, y eso es una motivación alta. Estamos con muchas ganas; si ellos jugaron ayer, no nos fijamos, solo pensamos en nosotros y en ganar el partido”, afirmó.

El delantero también destacó la importancia de la localía y lanzó un sutil dardo a su clásico rival: “Es muy importante la localía, es nuestro estadio con nuestra gente, será linda fiesta y motiva mucho y te da más seguridad estar en este lugar. Seguramente la U lo sufre durante años jugando siempre en otras canchas y saben que es así. Ojalá estas cosas nos sirvan para quedarnos con el partido y dar una alegría”, expresó.

Zampedri le ha anotado ocho goles en 13 partidos a la Universidad de Chile. (Foto: Javier Salvo /Photosport)

Zampedri le ha anotado ocho goles en 13 partidos a la Universidad de Chile. (Foto: Javier Salvo /Photosport)

Publicidad

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario número 201?

El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se disputará este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Claro Arena, escenario que vivirá una verdadera fiesta del fútbol chileno.

Lee también
Una de sus víctimas favoritas: El récord que Zampedri puede romper
Universidad Católica

Una de sus víctimas favoritas: El récord que Zampedri puede romper

La reacción de Zampedri a las fracturas que sufrió Nacho González
Chile

La reacción de Zampedri a las fracturas que sufrió Nacho González

Nacho González habla tras choque con Zampedri que lo dejó con fracturas
Chile

Nacho González habla tras choque con Zampedri que lo dejó con fracturas

Contundente defensa de Pato Yáñez a la U por el llanterío de Lanús
U de Chile

Contundente defensa de Pato Yáñez a la U por el llanterío de Lanús

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo