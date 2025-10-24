Este fin de semana se disputa una nueva edición del Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile, encuentro número 201 en la historia de la Primera División y que marcará un hito especial: Será el primer enfrentamiento de esta índole en el renovado estadio Claro Arena.

En la antesala del partido, este viernes se llevó a cabo la tradicional conferencia de capitanes, instancia que se desarrolló en la Sala de Prensa del Claro Arena y que contó con la presencia de Marcelo Díaz por parte del elenco “azul” y de Fernando Zampedri representando a la “franja”. Ambos analizaron el presente de sus equipos y las sensaciones previas al esperado duelo.

La motivación del “Toro” Zampedri por ganar su primer clásico en el Claro Arena

Consultado por cómo llega la UC al partido y si el hecho de que la U esté también enfocada en la Copa Sudamericana podría influir en el desarrollo del encuentro, Zampedri fue categórico:

“La motivación de nosotros es jugar el clásico, son los partidos más lindos y esperados. Es en nuestro estadio, el primer clásico, y eso es una motivación alta. Estamos con muchas ganas; si ellos jugaron ayer, no nos fijamos, solo pensamos en nosotros y en ganar el partido”, afirmó.

El delantero también destacó la importancia de la localía y lanzó un sutil dardo a su clásico rival: “Es muy importante la localía, es nuestro estadio con nuestra gente, será linda fiesta y motiva mucho y te da más seguridad estar en este lugar. Seguramente la U lo sufre durante años jugando siempre en otras canchas y saben que es así. Ojalá estas cosas nos sirvan para quedarnos con el partido y dar una alegría”, expresó.

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario número 201?