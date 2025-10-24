En medio de los duelos que la Universidad de Chile anima ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, habrá un partidazo por la fecha 25 de la Liga de Primera, se trata del Clásico Universitario entre los azules y la Universidad Católica.

Este será el primer partido de este nivel en el Claro Arena y será crucial para la definición del Chile 2, cupo que entrega la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y que hoy mismo disputan ambos clubes universitarios, junto a otros como O’Higgins y Audax Italiano.

Es en ese contexto que en RedGol ya vivimos esta edición 201 del Clásico UC-U y le preguntamos a la inteligencia artificial por un pronóstico para este partido ¿Qué dijo? Todos los detalles, a continuación.

La IA pronostica el resultado del Clásico Universitario:

ChatGPT fue la inteligencia artificial utilizada en este ejercicio y que tras un análisis de ambos clubes definió como flamante ganador del Clásico Universitario a la Universidad Católica por un marcador de 2-1 ante la Universidad de Chile.

La UC es el gran favorito del Clásico Universitario, según la IA. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Los motivos que dio la inteligencia artificial para pronosticar el triunfo cruzado fueron los siguientes:

Rendimiento reciente y localía: La UC ha mostrado un mejor rendimiento en los últimos partidos, especialmente jugando en casa. Su juego ofensivo es más consistente y logra controlar los tiempos del partido, algo clave en clásicos donde la presión es alta.

La UC ha mostrado un mejor rendimiento en los últimos partidos, especialmente jugando en casa. Su juego ofensivo es más consistente y logra controlar los tiempos del partido, algo clave en clásicos donde la presión es alta. Solidez defensiva: La defensa cruzada ha sido más confiable que la de la U en las últimas jornadas.

La defensa cruzada ha sido más confiable que la de la U en las últimas jornadas. Estado físico y rotación del plantel: La UC ha logrado mantener un plantel más descansado y equilibrado, mientras que la U de Chile llega tras partidos desgastantes en Copa Sudamericana y torneo nacional.

¿Puede ganar la U? Estas son las probabilidades de triunfo, según la IA:

Adicionalmente, la inteligencia artificial nos dio las probabilidades de triunfo y empate que hay en este partido, donde nuevamente favorece a la UC contra una Universidad de Chile que tiene solamente un 25% de ganar, porcentaje incluso menor que lo conseguido por el empate (30%), por ejemplo.

Victoria Universidad Católica: 45%

Empate: 30%

Victoria Universidad de Chile: 25%

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario número 201?

El enfrentamiento entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile se juega este domingo 26 de octubre a partir de las 12:30 horas en el estadio Claro Arena.