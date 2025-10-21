Esta semana vuelve la acción internacional a Chile con el desarrollo de las semifinales de ida de la Copa Sudamericana 2025, ronda donde la Universidad de Chile deberá recibir a Lanús de Argentina en un Estadio Nacional sin público tras los lamentables hechos ocurridos en Avellaneda.

En la cancha es un duelo que promete. Ambos elencos llegan con buenos presentes en el ámbito local, mientras la U es 5° con un partido menos y 42 unidades en el torneo chileno, Lanús es 2° del grupo B de la Liga Argentina con 26 puntos, uno menos que el líder Riestra.

Es en ese contexto que nos adelantamos unos días a la semifinal y le preguntamos a la inteligencia artificial por un pronóstico para este partido ¿Qué dijo? Todos los detalles, a continuación, en RedGol.

El pronóstico de U. de Chile vs. Lanús, según la IA:

ChatGPT fue la inteligencia artificial utilizada para este ejercicio y tras un análisis del presente de ambos clubes definió como ganador para el duelo de ida de semifinales a la U, señalando que el marcador probable sería: “Universidad de Chile 2 – 1 Lanús” .

ver también No es CHV: La señal que transmite Universidad de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana 2025

En el análisis de la IA, se señala que “Universidad de Chile llega con buen momento como local y un plantel relativamente tranquilo, lo cual siempre es un plus en un partido internacional”, y si bien agregan que Lanús “es un equipo argentino que conoce bien la competencia continental, lo que le da un plus de experiencia”, finaliza sentenciando: “Le doy ventaja a la localía, al hecho de que la “U” puede tener un poco más de responsabilidad ofensiva”.

Probabilidades de triunfo, según la IA:

Eso no es todo, porque además la inteligencia artificial nos dio las probabilidades de triunfo y empate que hay en este partido, favoreciendo nuevamente al elenco nacional en un 20% de diferencia con respecto a los trasandinos, indicando:

Publicidad

Publicidad

Universidad de Chile gana: 45%.

Empate: 30%.

Lanús gana: 25%.

La IA le entrega el favoritismo a la U en la ida de Copa Sudamericana. (Foto: Andres Pina/Photosport)

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile vs. Lanús por la ida de Copa Sudamericana se juega este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por las semifinales del torneo CONMEBOL.

Publicidad

Publicidad

La vuelta, en tanto, se jugará el próximo jueves 30 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús.