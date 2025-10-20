La Universidad de Chile volverá a representar al país el próximo jueves 23 de octubre, enfrentando a Lanús en el Estadio Nacional, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
El conjunto azul regresará a jugar como local en Santiago, luego de haber disputado su compromiso de cuartos de final frente a Alianza Lima en Coquimbo.
Esto será posible tras la autorización del Instituto Nacional del Deporte (IND), permitiendo así que el cuadro laico reciba a los “granates” en la capital. El encuentro ya cuenta con transmisión confirmada por televisión y plataformas digitales. A continuación, todos los detalles.
La señal que transmite U. de Chile vs. Lanús por Copa Sudamericana
Universidad de Chile vs. Lanús, se verán las caras este jueves 23 de octubre, desde las 19:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por las semifinales del torneo CONMEBOL.
La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única, nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).
A través de las siguientes señales según tu cableoperador:
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 90 (HD)
Pero ojo, porque también irá por Disney+ también promociona el encuentro de ida entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, programado para el 21 de octubre, dos días antes que el de la U, de esta forma se confirma que la totalidad de las semifinales de Copa Sudamericana irán por las señales de ESPN y Disney+.
¿Qué pasa con DSports? Si estás suscrito a DIRECTV o DGO no te preocupes, porque los duelos de semifinales, así como la gran final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.
Programación semifinales de Copa Sudamericana
Ida:
- Independiente del Valle vs Atlético Mineiro: martes 21 de octubre, 19:30 horas. Estadio Banco Guayaquil.
- U. de Chile vs Lanús: jueves 23 de octubre, 19:00 horas. Estadio Nacional.
Vuelta:
- Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: martes 28 de octubre, 21:30 horas. Arena MRV.
- Lanús vs U. de Chile: jueves 30 de octubre, 19:00 horas. Estadio Ciudad de Lanús.