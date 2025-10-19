La Universidad de Chile volverá a representar al país el próximo jueves 23 de octubre, enfrentando a Lanús en el Estadio Nacional, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
El conjunto azul regresará a jugar como local en Santiago, luego de haber disputado su compromiso de cuartos de final frente a Alianza Lima en Coquimbo. Esto será posible tras la autorización del Instituto Nacional del Deporte (IND), permitiendo así que el cuadro laico reciba a los “granates” en la capital. El encuentro ya cuenta con transmisión confirmada por televisión y plataformas digitales. A continuación, todos los detalles.
U. de Chile vs. Lanús: Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana
Universidad de Chile vs. Lanús, se verán las caras este jueves 23 de octubre, desde las 19:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por las semifinales del torneo CONMEBOL.
La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única, nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).
ver también
Hinchas de Lanús meten miedo con la visita de U de Chile por Sudamericana: “Los vamos a…”
Es así como se confirmó en los últimos días que el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Lanús a jugarse en el Estadio Nacional irá en vivo por la señal de ESPN y también de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+, la cual ya promociona este encuentro en sus próximos eventos.
Pero ojo, porque también irá por Disney+ también promociona el encuentro de ida entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, programado para el 21 de octubre, dos días antes que el de la U, de esta forma se confirma que la totalidad de las semifinales de Copa Sudamericana irán por las señales de ESPN y Disney+.
¿Qué pasa con DSports? Si estás suscrito a DIRECTV o DGO no te preocupes, porque los duelos de semifinales, así como la gran final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.