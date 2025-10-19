La Universidad de Chile volverá a representar al país el próximo jueves 23 de octubre, enfrentando a Lanús en el Estadio Nacional, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El conjunto azul regresará a jugar como local en Santiago, luego de haber disputado su compromiso de cuartos de final frente a Alianza Lima en Coquimbo. Esto será posible tras la autorización del Instituto Nacional del Deporte (IND), permitiendo así que el cuadro laico reciba a los “granates” en la capital. El encuentro ya cuenta con transmisión confirmada por televisión y plataformas digitales. A continuación, todos los detalles.

U. de Chile vs. Lanús: Horario y dónde ver EN VIVO la Copa Sudamericana

Universidad de Chile vs. Lanús, se verán las caras este jueves 23 de octubre, desde las 19:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por las semifinales del torneo CONMEBOL.

La transmisión del partido entre azules y granates en el certamen CONMEBOL, tendrá transmisión única, nuestro país son solamente dos y ambas de pago; ESPN, y DSports de DirecTV (610/1610).

Es así como se confirmó en los últimos días que el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y Lanús a jugarse en el Estadio Nacional irá en vivo por la señal de ESPN y también de forma ONLINE a través de la plataforma Disney+, la cual ya promociona este encuentro en sus próximos eventos.

Pero ojo, porque también irá por Disney+ también promociona el encuentro de ida entre Independiente del Valle y Atlético Mineiro, programado para el 21 de octubre, dos días antes que el de la U, de esta forma se confirma que l a totalidad de las semifinales de Copa Sudamericana irán por las señales de ESPN y Disney+.

¿Qué pasa con DSports? Si estás suscrito a DIRECTV o DGO no te preocupes, porque los duelos de semifinales, así como la gran final de la Copa Sudamericana 2025, también irá EN VIVO por las mencionadas señales de TV y streaming.