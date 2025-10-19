Universidad de Chile se prepara para enfrentar la primera de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, cuando este jueves deba recibir a Lanús en el Estadio Nacional.

Los azules saben que la siguiente semana tendrán que volver a Argentina, donde la última vez vivieron junto a sus hinchas de los gravísimos incidentes en el choque ante Independiente.

Algo que todavía está latente en ese país, donde las dramáticas escenas nuevamente tomaron protagonismo, esta vez en la voz de algunos hinchas de Lanús quienes prometieron revancha.

En un ambiente alejado del que debe existir para un encuentro, un grupo de hinchas argentinos lanzó incendiarias frases contra la U y su delegación que enciende alarmas.

Los hinchas de Lanús calientan el ambiente para la Copa Sudamericana. Foto: Momento Granate.

ver también U de Chile se aísla: las extremas medidas de seguridad para el regreso a Buenos Aires

Las medidas que toma U de Chile

Universidad de Chile planifica su regreso a Buenos Aires, donde el 30 de octubre deberá visitar a Lanús en la revancha por las semifinales de la Copa Sudamericana, por un lugar en la gran final que se jugará en Paraguay.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, han puesto atención en algunos llamados de emergencia desde ese país, donde incluso han determinado mover su hotel de concentración a una zona alejada de la capital trasandina.

Pero lo que llamó la atención fueron los comentarios de algunos hinchas del cuadro local, una vez que le ganaron el viernes por 2-0 a Godoy Cruz, los que fueron muy fuertes.

Estos fueron replicados por el programa de YouTube “Momento Granate”, donde apuntaban a los hinchas de la U: “Chileno, así como te castigó el Rojo, acá también te vamos a castigar”.

Publicidad

Publicidad

Si bien son simples frases de hinchas y no reflejan el ambiente que quieren ambos equipos en el partido, no fueron las únicas palabras: “Te vamos a matar, chileno, te vamos a matar”.

ver también Emblema de Lanús sólo piensa en la Sudamericana y en U de Chile: “No será fácil…”

Revisa el video: