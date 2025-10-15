Es tendencia:
Copa Sudamericana

U de Chile se aísla: las extremas medidas de seguridad para el regreso a Buenos Aires

La U quiere sacar a su plantel de la zona del centro, para evitar cualquier tipo de incidentes con el recuerdo de lo vivido ante Independiente.

Por Cristián Fajardo C.

Universidad de Chile comienza a tomar medidas de seguridad para una nueva visita de su plantel a Buenos Aires, con el recuerdo latente de los gravísimos incidentes en el duelo ante Independiente por la Copa Sudamericana 2025.

Ahora el duelo los pone como rivales de Lanús, por las semifinales del torneo internacional, donde en la U han tomado medidas para evitar cualquier tipo de incidente con su delegación.

En ese sentido, según información de Bolavip Chile, hay una pauta que quieren seguir en la U, cambiando incluso el hotel de concentración y los desplazamientos por la ciudad: “La idea es evitar cualquier tipo de problema en la capital trasandina

“¿La razón? Los desmanes en la visita a Independiente el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América. Ante tal antecedente, la cúpula del club chileno tomó sus resguardos”, explican.

La U busca evitar cualquier tipo de incidente en Buenos Aires. Foto: Javier Vergara/Photosport

La U toma resguardos en su visita a Lanús en Argentina

Universidad de Chile no quiere dejar detalles al azar en una nueva visita a Buenos Aires, por lo mismo se han extremando las medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de incidentes.

Una de ellas tiene por cambiar el hotel de concentración, donde la U saldrá del centro de la ciudad para descartar visitas inesperadas y algún hotelazo que se pueda generar.

“Uno de ellos, será asentarse en Ezeiza. El plantel de Universidad de Chile concentrará lejos del lugar en el que se realizará el duelo por un motivo en específico: Lanús está a tan solo 6,4 kilómetros de Avellaneda“, explican en la publicación.

Primero, estar lejos del microcentro de Buenos Aires, donde es fácil acceder al recinto hotelero, como pasó en su anterior visita. En ella, presuntamente, los hinchas de Independiente lanzaron fuegos artificiales en la madrugada despertando a la delegación”, detallaron.

Segundo, los azules saben que si se quedan en el centro porteño, deben pasar por Avellaneda, algo que quieren evitar a toda costa. Por lo mismo, la ruta desde Ezeiza sería otra para llegar al Estadio Néstor Díaz Pérez y así no toparse con una ciudad que no trae buenos recuerdos”, finalizan.

