Universidad de Chile vuelve este miércoles a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, donde comenzarán a prepara el duelo ante Lanús por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

En ese sentido, el técnico Gustavo Álvarez valoró que, por ahora, para ese duelo contará con plantel completo, donde el 23 de octubre será el primer choque en el Estadio Nacional.

Una de las dudas tiene que ver con la delantera de los azules, donde hay dos jugadores que comienzan a ganar terreno para estar en el equipo titular, pensando en su gran rendimiento.

Fue Marcelo Ramírez, el ex portero de Colo Colo, quien se la jugó con quiénes serán los principales nombres para buscar en la U ante los argentinos: “Lucas Assadi con Lucas Di Yorio“.

Lucas Assadi y Lucas Di Yorio se apuntan como la dupla goleadora de la U ante Lanús. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Lucas Assadi con Lucas Di Yorio se apuntan contra Lanús

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde Marcelo Ramírez apuntó a la dupla delantera de Universidad de Chile contra Lanús, en la semifinal de la Copa Sudamericana.

“Siento que la U pasa a ser un equipo normal sin Assadi, cuando lo tiene es un valor agregado que tienen”, explicó en una primera instancia.

“La dupla tiene que ser Assadi con Di Yorio. No tengo dudas, es que creo que tiene goles, es un tipo que sabe asociarse también, ataca bien los espacios, difícilmente lo toman offside”, detalló.

En ese sentido, también valora el rendimiento del argentino, que ahora es la gran carta de gol que tienen en la U, aunque también en otra zona de la cancha: “Di Yorio ataca bien el balón en zona defensiva como primer hombre”.

