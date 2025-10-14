Universidad de Chile comenzará a pensar en su próximo gran desafío a contar del miércoles, cuando vuelvan a los entrenamientos en el Centro Deportivo Azul, con la mira puesta en la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

Los azules saben que el 23 de octubre deben recibir a Lanús en el Estadio Nacional, en el momento que tienen que intentar dar el primer golpe por el paso a la gran final del torneo internacional.

Por lo mismo, Gustavo Álvarez sabe que cuando en la jornada de mañana vuelva a las prácticas en La Cisterna, podrá contar con todo su plantel de manera de preparar la mejor manera el choque ante los argentinos.

Esto, porque volverán los lesionados Matías Sepúlveda y Lucas Assadi, además de los suspendidos Fabián Hormazábal y Franco Calderón, donde suma piezas clave para su equipo.

Lucas Assadi vuelve el miércoles a los entrenamientos con U de Chile. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

¿Qué jugadores vuelven en la U para la Copa Sudamericana?

Fue en el partido ante Palestino, en la última fecha de la Liga de Primera 2025, cuando Universidad de Chile tuvo esas importantes cuatro bajas, por lo que el triunfo tuvo un sabor especial por las grandes ausencias que tuvieron.

Pero ahora, pensando ante los argentinos de Lanús, el técnico Gustavo Álvarez recibe una importante noticia de parte del área médica, quienes le confirmaron el regreso de su equipo completo.

“El miércoles que volvemos a entrenar Assadi y Sepúlveda se reintegran con normalidad y tendríamos el plantel completo para la recta final que era uno de los objetivos”, explicó.

Con esto, Álvarez contará con, al menos, ocho días para definir su plantel titular sin bajas en la U, al no tener ningún partido en la previa del choque ante los argentinos.

