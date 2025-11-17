Es tendencia:
Grupo de cumbia sacó tema para U de Chile pero tocarán para Lanús en la final de la Copa Sudamericana

Los argentinos Los del Fuego, los mismos que tienen una canción para los azules, serán los que pongan la fiesta de Lanús en Paraguay.

Por Cristián Fajardo C.

La U todavía no se saca la cabeza la semifinal perdida con Lanús.
Algunos lo podrán llamar una alta traición y otra una gran oportunidad, pero para muchos hinchas del fútbol le fue llamativo un nuevo anuncio para la final de la Copa Sudamericana 2025 que se jugará este fin de semana en Paraguay.

Será en el estadio Defensores del Chaco donde se enfrenten Atlético Mineiro de Brasil contra Lanús de Argentina, el cuadro que venció en un polémico partido en Buenos Aires a Universidad de Chile.

Ahora nuevamente se enciende la chispa, luego de que se confirmó que el grupo de cumbia Los del Fuego serán los que alienten al cuadro granate en la definición, luego que le hicieran una canción a la U.

Desde la temporada pasada que la banda Argentina tuvo un nexo con la U, donde modificaron la letra de una canción para acomodarla a los azules, lo que ahora puede quedar en el olvido.

Los del Fuego en la final de la Copa Sudamericana

“Bulla, tu eres el ladrón, de mi corazón”, comienza diciendo la canción del grupo Los del Fuego, en un tema que modificaron para Universidad de Chile y sus hinchas.

Pero ahora, fueron confirmados como la banda que alentará oficialmente en el estadio a Lanús, el equipo que eliminó a la U en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se formó una nueva polémica.

El sitio Fortaleza Granate asegura que “finalmente, la banda musical de cumbia santafesina Los del Fuego serán los que animen la fiesta en el estadio Defensores del Chaco”.

¿Un duro golpe a la U? Algunos hinchas lo toman así y otros bromean con que los tenían contratados por si pasaba el cuadro bullanguero.

Esta es la canción de la polémica:

