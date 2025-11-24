Este fin de semana se jugó la final de la Copa Sudamericana 2025, donde el gran campeón resultó ser Lanús, el mismo cuadro argentino que eliminó con polémica a Universidad de Chile.

Los granates vencieron desde los lanzamientos penales al Atlético Mineiro, con el técnico Jorge Sampaoli desde el banco del cuadro brasileño, algo que también repercutió en Chile.

Esto, porque el plantel de la U siguió el partido desde la concentración en Rancagua, donde esperaban su compromiso ante O’Higgins por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Por lo mismo, hubo reacciones en la interna al conocer que Lanús fue el gran vencedor del torneo, donde todavía queda molestia por lo que sucedió en la semifinal con extraños cobros que favorecieron a los argentinos.

La U todavía tiene la espinita de los polémicos cobros contra Lanús. Foto: Luciano Gonzalez/UNAR/Photosport

“Vimos la final de la Sudamericana con pena”

Así también lo detalló el periodista Marcelo Díaz, quien aseguró que pudo conversar con algunos jugadores de Universidad de Chile, en la previa al duelo contra O’Higgins, donde uno de los temas fue la final de la Copa Sudamericana.

“Algunos jugadores me decían vimos la final con pena, la final de la Copa Sudamericana y ver cómo festejaba Lanús”, explicó el periodista en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports.

En ese sentido, asegura que había rabia por lo que pasó en Argentina, que dejó eliminada a la U con polémicos cobros: “Porque sentían ellos… era más pena y rabia. Por cómo se dio el segundo partido, la mano, la no expulsión, pero bueno, son cosas que no sucedieron”.