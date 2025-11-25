Pronósticos San Marcos de Arica vs Cobreloa: los Bravos buscan golpear primero en casa

RedGol te trae los mejores pronósticos deportivos para apostar en San Marcos de Arica vs Cobreloa por la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

San Marcos de Arica será local ante Cobreloa en la semifinal de ida de la Liguilla de Ascenso de la Primera B 2025. Los Bravos fueron superiores a Rangers y se quedaron con la serie con un global de 3-0, mientras que los Zorros tuvieron que batallar hasta el último minuto frente a Santiago Wanderers, logrando la clasificación desde el punto penal.

Los ariqueños buscarán sacar provecho de su localía en el Carlos Dittborn, donde acumulan nueve presentaciones sin derrotas y solo tres caídas en toda la temporada. El cuadro loíno intentará obtener un resultado positivo que le permita definir la serie en su casa y avanzar a la final por el ascenso.

En la antesala de este gran partido, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de apostar.

Pronósticos para apostar en San Marcos de Arica vs Cobreloa

Doble oportunidad: San Marcos de Arica o Empate + Goles totales: Menos de 3.5 1.93 Ambos equipos anotarán: No 2.00 Total de goles de Cobreloa en el segundo tiempo: Menos de 0.5 1.87

En instancias tan disputadas, siempre conviene comparar opciones antes de elegir una plataforma para tus jugadas. Por eso, revisar la guía Betano vs 1xBet puede ayudarte a identificar ventajas útiles según tus necesidades.

San Marcos buscará hacerse fuerte en Arica

San Marcos de Arica acumula nueve partidos sin perder como local y solo registró tres derrotas en casa durante toda la temporada. Además, en sus más recientes siete presentaciones bajo esa condición, el marcador final siempre tuvo menos de cuatro goles.

Cobreloa, por su parte, ha mostrado una marcada irregularidad como visitante: entre liga y copa, suma siete derrotas y un empate en sus últimas 12 salidas. En cinco de esas siete caídas, el compromiso terminó con tres tantos o menos.

Doble oportunidad: San Marcos de Arica o Empate + Goles totales: Menos de 3.5 – 1.93 en Betano

No anotan ambos en la ida

En seis de las últimas siete localías de los Bravos del Morro, no hubo goles de ambos equipos.

En siete de los últimos 10 partidos de los Loínos como visitantes, las estadísticas señalaron que no marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: No – 2.00 en Betano

Sin celebración loína tras el descanso

En siete de sus últimos nueve compromisos en condición de visitante en la Primera B, el elenco loíno no anotó goles en los segundos 45 minutos.

Total de goles de Cobreloa en el segundo tiempo: Menos de 0.5 – 1.87 en Betano

Cuotas en San Marcos de Arica vs Cobreloa

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

San Marcos de Arica vs Cobreloa: últimos partidos