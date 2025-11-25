Pronósticos Arsenal vs Bayern Múnich: dos líderes con puntaje perfecto en la Champions

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en Arsenal vs Bayern Múnich, por la fecha 5 de la Champions League.

Este miércoles 26 de noviembre, la UEFA Champions League tendrá un partidazo en el Emirates Stadium entre Arsenal y Bayern Múnich. Ambos equipos llegan como líderes de la competencia y con puntaje perfecto, acompañados por el Inter, que también ganó sus cuatro encuentros.

A su vez, Gunners y Bávaros dominan el panorama liguero en soledad y vienen de golear el fin de semana. Los de Mikel Arteta se impusieron 4-1 en el derbi londinense ante Tottenham, mientras que el cuadro dirigido por Vincent Kompany derrotó 6-2 a Friburgo.

Antes de que comience este partido, nuestro analista te ofrece los tres mejores pronósticos para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Bayern Múnich

Total de goles: Más de 2.5 1.72 Anotará o conseguirá una asistencia: Harry Kane 2.05 Remates a puerta de Leandro Trossard: Más de 0.5 1.80

La increíble racha de goles en los partidos de Bayern Múnich

En los últimos tres partidos de Arsenal, hubo más de dos goles.

Bayern Múnich cuenta con una racha asombrosa en este aspecto: en los 18 juegos que disputó en la temporada, se registraron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.72 en bet365

Harry Kane, intratable: 24 tantos en 18 partidos

Harry Kane anotó dos goles en sus últimos dos partidos con los Bávaros. Además, viene de marcar un doblete en el 2-0 de Inglaterra sobre Albania, por las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

El delantero inglés suma 24 tantos y tres asistencias en 18 partidos en la presente temporada con el elenco alemán.

Anotará o conseguirá una asistencia: Harry Kane – 2.05 en bet365

Leandro Trossard, en racha: cuatro partidos decisivos para los Gunners

Leandro Trossard fue la gran figura del Arsenal en el derbi londinense ante Tottenham, con un gol y una asistencia. Lleva cuatro partidos consecutivos participando directamente en goles de los Gunners.

Acumula cinco tantos y cinco pases de gol en 15 partidos de la temporada.

Remates a puerta de Leandro Trossard: Más de 0.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Arsenal vs Bayern Múnich

