Jorge Sampaoli tiene una historia dorada con Universidad de Chile, donde en su paso logró un tricampeonato y la obtención del primer título internacional del club: la Copa Sudamericana 2011.

Pero hay una historia que no todos los hinchas de la U sabían, que es que la U intentó temporadas antes ficharlo para dirigir al club, pero recibieron la negativa del argentino.

Fue el ex presidente Federico Valdés quien contó que tras el título de 2009, Azul Azul llamó a Sampaoli para poder convencerlo y negociar para que se transformara en el nuevo entrenador.

Pero el argentino, fiel a sus principios, detalló que tenía un contrato activo y que no era su intención dejarlo de lado, cuando estaba al mando de O’Higgins de Rancagua.

Jorge Sampaoli logró la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile. Foto: MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

¿Jorge Sampaoli rechazó a U de Chile?

Fue en un nuevo capítulo de El Gerente -el podcast de The Clinic conducido por Ian Mac Niven y Nelson Osses- donde Federico Valdés contó la historia con Jorge Sampaoli, donde la U lo buscó temporadas antes de su glorioso arribo.

“La historia de Sampaoli es así, cuando se fue Sergio Markarián, que se fue justo después de ganar el torneo, hablamos con Sampaoli. Nos gustaba la forma que hacía jugar a O’Higgins, que tenía un plantel bastante corto pero jugaba bien”, recordó.

“Él nos dijo ‘me encantaría entrenar a la U, pero no en este momento porque tengo un compromiso con O’Higgins, voy a estar todo el año en eso'”, reveló en la charla.

En eso, terminó la historia con una ironía por lo que vino para el club con la negativa de Sampaoli: “Nosotros trajimos a José Basualdo, que era un gran futbolista, extraordinario”.

