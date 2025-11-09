Universidad de Chile ganó un partido clave ante Deportes Limache. Gustavo Álvarez demostró su conformidad con la victoria y lo hecho por sus dirigidos.

De forma sorpresiva, el Tomate Mecánico arrancó ganando por 2-0 en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, el Romántico Viajero logró despertar a tiempo e imponerse por 4-3. Con este resultado, siguen metidos en la lucha por ir a la Copa Libertadores.

El análisis de Gustavo Álvarez

Luego del triunfo de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez conversó con TNT Sports y explicó por dónde pasó el mal arranque de su equipo, ya que a los 15 minutos caían por 2-0.

“Si analizo el trámite, arrancamos en desventaja, por un desacople y luego por una distracción. A partir del segundo gol, el equipo mostró rebeldía, tuvimos situaciones, pero quedamos expuestos a contraataques”, indicó el DT, con un verso que recuerda a Jorge Sampaoli y su “amateurismo”.

ver también El tremendo renacer de Leandro Fernández en la Universidad de Chile: “Siempre sale el sol”

“En el segundo tiempo ajustamos y agregamos una característica más de ataque. A partir de la convicción, la rebeldía y un gran esfuerzo, es el sexto partido en 18 días, pudo dar resultados“, complementó Gustavo Álvarez.

Ese ajuste vino desde la banca, ya que Álvarez decidió el ingreso de Maximiliano Guerrero en el complemento y el extremo terminó siendo clave. “Me pareció que teníamos que tener dos jugadores por banda y darle características más explosivas, para que retrocedieran sus laterales y no estar tan expuesto a las contras“, explicó.

Publicidad

Publicidad

Leandro Fernández por dos, Charles Aránguiz y Javier Altamirano anotaron para la U. Imagen: Photosport

Universidad de Chile volverá a la cancha el domingo 23 de noviembre, donde enfrentará como visita a O’Higgins, rival que los antecede en la tabla con 50 unidades. Los Azules tienen 48 puntos, por lo que será una verdadera final.

“Después de esta seguidilla (de partidos) tenemos dos semanas, para preparar un partido decisivo, pasa a ser el más importante“, cerró Gustavo Álvarez.

Publicidad