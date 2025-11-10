Universidad de Chile tendrá una importante baja en las próximas tres fechas que le quedan de la Liga de Primera 2025, donde lucha por conseguir el cupo de Chile 2 a la próxima Copa Libertadores.

Se trata de Lucas Assadi, quien sigue en recuperación por una dura lesión en el Clásico Universitario, donde perdieron por 1-0 ante Universidad Católica en el estadio Claro Arena.

En ese sentido, el parte médico de la U lo dejó como el único jugador al margen: “Lesión musculotendinosa de isquiotibiales. En rehabilitación”, precisan desde la U.

Pero también por las tres fechas de castigo del Tribunal de Disciplina, luego de una denuncia de la UC por un escupo de Assadi a los hinchas, donde Gustavo Álvarez habló por primera vez de esta situación.

Lucas Assadi fue castigado por el Tribunal de Disciplina. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué dijeron a Lucas Assadi en la U?

El técnico Gustavo Álvarez no se había referido al drástico castigo del Tribunal de Disciplina contra Lucas Assadi, quienes respondieron a una denuncia presentada por Universidad Católica.

En ese sentido, fueron tres las fechas de castigo del jugador, quien pese a estar lesionado, también carga la sanción de parte de la ANFP para los partidos de la U.

“Lo de Lucas tiene que ser un aprendizaje y que él lo capitalice como tal y creo que será así. No digo más que eso”, comentó el técnico, dejando en claro el tirón de orejas.

