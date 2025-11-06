Si bien en cancha U de Chile tuvo un triunfo que lo hizo dejar atrás los últimos porrazos, en cancha no pudo contar con Lucas Assadi. Es que el talentoso mediapunta azul está castigado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El escupo lanzado al sector del público de U Católica en el último clásico universitario le valieron tres fechas de suspensión al jugador. Y ya conocido en veredicto en Quilín, Assadi alzó la voz.

Tras el triunfo de la U ante Everton, el jugador habló brevemente con el medio Emisora Bullanguera e hizo su descargo por el duro castigo que lo borra de duelos claves en la recta final del torneo.

¿Qué dijo Assadi por el castigo del escupo?

Lucas Assadi respondió a la sanción de la ANFP y en buen chileno “agachó el moño” por el hecho que le valió quedar fuera de tres partidos junto a la U de Chile (además de estar lesionado).

Tweet placeholder

“Lo que pasó, me equivoqué. Lo que se vio en los videos creo que cometí un error, pero todo es un aprendizaje, así que lo tomo como eso”, partió diciendo con una firma autocrítica.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el descargo de Lucas Assadi fue claro y queriendo ver el vaso medio lleno de la polémica aseguró que “las tres fechas me van a servir, las voy a cumplir lesionado, así que me las tomo como un aprendizaje“.

ver también “Se besaban tanto el escudo”: Johnny Herrera presiona a Assadi para que siga en U. de Chile

U de Chile está programada ahora para jugar este domingo 9 de noviembre ante Deportes Limache, a las 17:30 horas. Posterior a eso, la U jugará como visita ante O’Higgins en duelo clave por el Chile 2, donde tampoco podrá jugar Assadi.

Así se descargó el jugador azul: