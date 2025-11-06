Lucas Assadi fue el centro de la polémica en las últimas jornadas, donde hace dos fechas protagonizó un polémico momento en el Claro Arena. Ahí, escupió hacia la hinchada local y le cayó rápidamente sanción en la ANFP.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina le dio tres fechas de suspensión al jugador azul, por lo que se pierde duelos claves de la recta final del torneo. Pero no fue el único que tuvo el repudiable hecho, ya que en Rangers se acusó a Felipe Barrientos de hacer lo mismo con un rival.

Según el informe arbitral del controvertido encuentro ante Deportes Concepción, “una vez finalizado el partido, el señor Felipe Barrientos encara y escupe a un adversario ocasionando un conato”.

El duro castigo al juagdor de Rangers: más fechas que Assadi

Si a Lucas Assadi le dieron tres fechas de sanción por su escupitajo en el Claro Arena, Felipe Barrientos no podrá jugar en Rangers de Talca por seis encuentros. Eso, ya que se le acusa se escupir a un rival, aunque él se defendió.

Felipe Barrientos.

“Estaba hablando con el técnico por la jugada que hice en la esquina, el ‘espanta chuncho’. Le pedí disculpas porque él también se molestó, y después llegaron los jugadores de Conce, me empezaron a pellizcar los brazos y a decirme cosas”, partió diciendo.

En ese sentido, la pelea del jugador talquino por disminuir la sanción de la ANFP apunta a que en su relato “llega Larrivey, me agarra del cuello, yo me separo y me voy”.

“Me di vuelta y en eso me expulsan, y ahora preguntando creo que el árbitro había pensado que yo había escupido a alguno de ellos, y no fue así”, cerró Barrientos, que finalmente tuvo seis fechas de castigo.