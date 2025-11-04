Universidad de Chile estaba a la espera de conocer el castigo contra Lucas Assadi por lo ocurrido en el Clásico Universitario 201. El talentosísimo volante ofensivo surgido en la cantera de los azules ingresó en el segundo tiempo al césped sintético del Claro Arena.

Pero no pudo estar mucho tiempo en el césped artificial del remozado estadio de Universidad Católica. Una complicada lesión muscular lo sacó rápidamente del duelo que, para colmo, terminó con una victoria para el cuadro local gracias a un lindo gol de Alfred Canales.

Cuando Assadi iba saliendo del partido camino al banco de suplentes recibió varios insultos de hinchas de la UC. Y a uno de ellos le respondió con un escupo, aunque el salivazo no llegó a destino. Pero eso no lo salvó de una denuncia de los Cruzados.

Lucas Assadi después de sentir el pinchazo por el grave desgarro que sufrió. (Felipe Zanca/Photosport).

Y este martes 4 de noviembre se reveló la sanción que deberá afrontar Assadi en el Romántico Viajero. “El Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio tres fechas de suspensión a Lucas Assadi después de la denuncia de Universidad Católica por escupir un hincha”, informó el periodista Felipe Labbé de ESPN.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Video: el repudiable acto de Lucas Assadi tras salir lesionado en el Clásico Universitario 201

Assadi recibe tres fechas de castigo por su escupo en el Clásico Universitario

Lucas Assadi se perderá los próximos tres partidos por el castigo que le costó su actitud en el Clásico Universitario 201. El primero será un duelo pendiente por la fecha 21 ante Everton de Viña del Mar. Luego de eso, Universidad de Chile volverá a ser local.

Esta vez, frente a Deportes Limache. Y el tercer duelo para el que Assadi quedó sancionado será en condición de visitante contra O’Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua. Pero nada de eso importa, a fin de cuentas, pues Luquitas de todas formas se perdería esos duelos.

Lucas Assadi salió así del Claro Arena tras sufrir una lesión muscular. (Felipe Zanca/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Aunque por la lesión que sufrió en la derrota ante la Franja. Un desgarro que resultó mucho más complicado que lo imaginado en primera instancia. Y que tendrá fuera al talentoso futbolista nacido en el semillero azul hasta la próxima campaña.

ver también La cruda reflexión de Marcelo Díaz con Altamirano para valorar el trabajo de Álvarez en U de Chile: “Estuvo al borde de la muerte”

Así va la U de Chile en la tabla de la Liga de Primera 2025

Universidad de Chile va en el 7° lugar de la tabla al cabo de 26 fechas disputadas, aunque tiene un juego pendiente.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Everton ante la U de Chile por la fecha 21 de la Liga de Primera?

U de Chile recibirá a Everton de Viña del Mar en el estadio Santa Laura este miércoles 5 de noviembre a contar de las 17:30 horas. El árbitro será Gastón Phillippe.