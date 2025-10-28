De los dichos pasaron a los hechos. Universidad Católica tomó cartas en el asunto y luego de la aparición de videos en redes sociales donde se muestra a Lucas Assadi, volante de Universidad de Chile, escupiendo a sus hinchas, emprendieron acciones judiciales.

A través de un comunicado oficial, la institución comunicó la decisión de entablar el recurso en el Tribunal de Disciplina de la ANFP, y afirmó que lo hizo a raíz de que el árbitro del Clásico Universitario, Juan Lara, desestimó este incidente en su informe.

Católica oficializa denuncia contra Assadi

“Cruzados informa que hoy martes 28 de octubre presentó una denuncia en contra del jugador Lucas Assadi ante el Honorable Tribunal de Penalidades de la ANFP”, informó la institución en sus redes sociales, donde además detalla el castigo que esperan para el ’10’ azul.

El recurso de Católica, agregan, se hace “en base al Artículo 63, letra E, número 1, del Código de Penalidades, que sanciona con suspensión de 6 a 15 juegos a aquel jugador que escupa a un rival o a cualquier persona”. No es lo único que denuncian.

Además, la UC acusa que “la denuncia se formula luego de constatar la omisión de estos hechos en el informe arbitral, pese a que los mismos habían sido informados a las entidades correspondientes”, y añade que “condenamos cualquier hecho que incite a la violencia en nuestro estadio”.

¿Cuáles son los pasos a seguir?

Tras entablarse el recurso en el ente jurídico de la ANFP, lo que viene es que se citará la próxima semana a Lucas Assadi para que explique su actitud contra los hinchas de la Católica. Y luego de eso, la primera Sala tomará una determinación.