Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La seria lesión de Lucas Assadi provoca una cruda reflexión en U de Chile: “No te puedes limitar”

El problema muscular que sacó al "10" del Clásico Universitario 201 fue citado como ejemplo por un titular indiscutido para graficar la importancia de cada partido.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Assadi sufrió un desgarro muy importante en el Clásico Universitario.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLucas Assadi sufrió un desgarro muy importante en el Clásico Universitario.

La complicada lesión muscular que finalmente sufrió Lucas Assadi en la edición 201 del Clásico Universitario no sólo lo marginará de la revancha en la semifinal ante Lanús por la Copa Sudamericana. Es probable que lo deje sin acción hasta el próximo año.

Algo que no fue informado públicamente por Universidad de Chile. De cuatro a siete semanas es el plazo que manejan internamente, eso sí, para tener de vuelta al talentosísimo “10”. Por eso mismo, fue tema la baja de Assadi en el Centro Deportivo Azul.

Gabriel Castellón sacó la voz ante una consulta que aludía directamente a quién podría ocupar el lugar vacante dejado por Assadi. “Creo que la pregunta del reemplazo es para el profe. Él sabe quién y cómo puede suplir las características de Lucas”, retrucó el golero titular del Romántico Viajero.

Lucas Assadi ya había sentido el pinchazo en el Claro Arena. (Felipe Zanca/Photosport).

Lucas Assadi ya había sentido el pinchazo en el Claro Arena. (Felipe Zanca/Photosport).

Es una baja muy sensible, está teniendo un bune rendimiento, siendo muy determinante. Lo vamos a sentir, pero creo que cada uno de nosotros nos preparamos de buena manera para tener una oportunidad”, manifestó el ex meta de Huachipato para darle confianza a quién sea que lo supla.

El Flaco añadió que “lamentablemente siempre se abren oportunidades por alguna lesión de un compañero, pero estamos motivados y contentos de jugar esta fase”. Y retomó sus pensamientos en torno al serio problema muscular de Assadi. En esta ocasión por una consulta sobre si se cuidaron o no en el Clásico Universitario.

Publicidad
Gabriel Castellón no pudo hacer nada en el gol de Alfred Canales. Y su foco está 100 por ciento en Lanús (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Gabriel Castellón no pudo hacer nada en el gol de Alfred Canales. Y su foco está 100 por ciento en Lanús (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

La ingeniosa publicación con la que U. Católica se burló de U. de Chile y Lucas Assadi

ver también

La ingeniosa publicación con la que U. Católica se burló de U. de Chile y Lucas Assadi

Castellón aborda la compleja lesión de Lucas Assadi que sacudió a la U

Para Gabriel Castellón, esta lesión de Lucas Assadi que le dio un golpe duro a la U de Chile antes del viaje a Buenos Aires fue una muestra elocuente de que cada partido es jugado con toda la fuerza posible. Así lo declaró el portero surgido en las inferiores de Santiago Wanderers.

“El partido que viene siempre es el más importante. Nos enfocamos al 100. Cada uno de nosotros trató de dar lo mejor el domingo. Con aciertos y errores, pero cada uno se entregó al 100. Fue un partido muy friccionado, con hartas faltas y por entrega no nos quedamos atrás”, apuntó Castellón.

Publicidad
La gran tapada de Gabriel Castellón ante Lanús. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

La gran tapada de Gabriel Castellón ante Lanús. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “uno no piensa en lo que va a pasar más allá. Pongo el caso de Lucas: se cuidó un poco para que pudiera estar y con los minutos que tuvo igual se lesionó. Son cosas fortuitas finalmente. Uno no puede limitarse por pensar cosas más allá”. Una declaración de principios que representa a todo el plantel dirigido por Gustavo Álvarez.

Guarello saca a pasar a Gustavo Álvarez por polémica medida: “Le ha hecho mucho mal a la U…”

ver también

Guarello saca a pasar a Gustavo Álvarez por polémica medida: “Le ha hecho mucho mal a la U…”

¿Cuándo se juega la revancha entre U de Chile y Lanús por la Copa Sudamericana?

Lanús recibirá a Universidad de Chile en el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa Sudamericana este jueves 30 de octubre desde las 19 horas, según el horario de Chile continental.

Publicidad

Revisa las declaraciones de Gabriel Castellón

Lee también
Formador de Bravo entrega respaldo a Castellón en los penales
Copa Sudamericana

Formador de Bravo entrega respaldo a Castellón en los penales

"Será muy hostil": U de Chile se prepara para el regreso a Argentina
U de Chile

"Será muy hostil": U de Chile se prepara para el regreso a Argentina

Con el registro de Independiente: La U toma drásticas medidas para visitar a Lanús
Copa Sudamericana

Con el registro de Independiente: La U toma drásticas medidas para visitar a Lanús

La U recupera a un lesionado para Lanús: "Entrenó normal"
U de Chile

La U recupera a un lesionado para Lanús: "Entrenó normal"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo