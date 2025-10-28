La complicada lesión muscular que finalmente sufrió Lucas Assadi en la edición 201 del Clásico Universitario no sólo lo marginará de la revancha en la semifinal ante Lanús por la Copa Sudamericana. Es probable que lo deje sin acción hasta el próximo año.

Algo que no fue informado públicamente por Universidad de Chile. De cuatro a siete semanas es el plazo que manejan internamente, eso sí, para tener de vuelta al talentosísimo “10”. Por eso mismo, fue tema la baja de Assadi en el Centro Deportivo Azul.

Gabriel Castellón sacó la voz ante una consulta que aludía directamente a quién podría ocupar el lugar vacante dejado por Assadi. “Creo que la pregunta del reemplazo es para el profe. Él sabe quién y cómo puede suplir las características de Lucas”, retrucó el golero titular del Romántico Viajero.

Lucas Assadi ya había sentido el pinchazo en el Claro Arena. (Felipe Zanca/Photosport).

“Es una baja muy sensible, está teniendo un bune rendimiento, siendo muy determinante. Lo vamos a sentir, pero creo que cada uno de nosotros nos preparamos de buena manera para tener una oportunidad”, manifestó el ex meta de Huachipato para darle confianza a quién sea que lo supla.

El Flaco añadió que “lamentablemente siempre se abren oportunidades por alguna lesión de un compañero, pero estamos motivados y contentos de jugar esta fase”. Y retomó sus pensamientos en torno al serio problema muscular de Assadi. En esta ocasión por una consulta sobre si se cuidaron o no en el Clásico Universitario.

Publicidad

Publicidad

Gabriel Castellón no pudo hacer nada en el gol de Alfred Canales. Y su foco está 100 por ciento en Lanús (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

ver también La ingeniosa publicación con la que U. Católica se burló de U. de Chile y Lucas Assadi

Castellón aborda la compleja lesión de Lucas Assadi que sacudió a la U

Para Gabriel Castellón, esta lesión de Lucas Assadi que le dio un golpe duro a la U de Chile antes del viaje a Buenos Aires fue una muestra elocuente de que cada partido es jugado con toda la fuerza posible. Así lo declaró el portero surgido en las inferiores de Santiago Wanderers.

“El partido que viene siempre es el más importante. Nos enfocamos al 100. Cada uno de nosotros trató de dar lo mejor el domingo. Con aciertos y errores, pero cada uno se entregó al 100. Fue un partido muy friccionado, con hartas faltas y por entrega no nos quedamos atrás”, apuntó Castellón.

Publicidad

Publicidad

La gran tapada de Gabriel Castellón ante Lanús. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “uno no piensa en lo que va a pasar más allá. Pongo el caso de Lucas: se cuidó un poco para que pudiera estar y con los minutos que tuvo igual se lesionó. Son cosas fortuitas finalmente. Uno no puede limitarse por pensar cosas más allá”. Una declaración de principios que representa a todo el plantel dirigido por Gustavo Álvarez.

ver también Guarello saca a pasar a Gustavo Álvarez por polémica medida: “Le ha hecho mucho mal a la U…”

¿Cuándo se juega la revancha entre U de Chile y Lanús por la Copa Sudamericana?

Lanús recibirá a Universidad de Chile en el duelo de vuelta por la semifinal de la Copa Sudamericana este jueves 30 de octubre desde las 19 horas, según el horario de Chile continental.

Publicidad

Publicidad

Revisa las declaraciones de Gabriel Castellón