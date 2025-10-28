Tras la sensación amarga que les dejó el resultado que remontó Universidad de Chile en el Estadio Nacional, sumado a todo lo que ocurrió fuera de la cancha, en Lanús sólo tienen en mente un objetivo: dejar afuera de Copa Sudamericana a los azules.

Pero tal como le ocurrió en la última semana a los nacionales, el cuadro granate enfrenta una semana clave para su temporada, pues tras el duelo internacional, deberán enfrentar el Clásico del Sur de Buenos Aires, donde visitarán a Banfield.

Con la mira en ambos encuentros, el técnico Mauricio Pellegrino tomó una radical decisión, y es que para el duelo por Copa Sudamericana ante la U irán con su mejor contingente, pues su principal objetivo en este 2025 es el torneo continental.

Pellegrino define formación de Lanús ante la U

Pese a que en el duelo de ida, la principal duda estaba en si el experimentado Walter Bou iba a ser el referente ofensivo de los granates, el ex técnico azul depositó su confianza en Rodrigo Castillo, que en Santiago le devolvió la confianza con dos goles.

Pellegrino quedó tan conforme con el rendimiento que exhibió Lanús en el Estadio Nacional que tomó la decisión de mantener su formación titular para la revancha como local ante la U, “salvo alguna sorpresa de último minuto”, alerta el diario trasandino Olé.

Así las cosas, los argentinos saltarán a la cancha con Nahuel Losada en el arco; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale y Sasha Marcich en defensa; Agustín Medina y Agustín Cardozo en la contención; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera más adelantados; Rodrigo Castillo en ataque.

¿Cuándo se juega la revancha?

Por el duelo de vuelta en semifinales de Copa Sudamericana, Lanús recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús, “La Fortaleza”, este jueves 30 de octubre desde las 19:00 horas.