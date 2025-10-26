En Argentina reaccionan a la derrota de U. de Chile y la lesión de Assadi: “Atento, Lanús…”

U. de Chile sufrió una dolorosa derrota contra U. Católica en el clásico universitario. Los azules no supieron aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Gary Medel y cedieron terreno en la lucha por el Chile 2 en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

El Romántico Viajero sufrió un doble golpe con la lesión de Lucas Assadi, quien ingresó a los 57′ y tuvo que salir de la cancha unos 20 minutos después por una lesión. “Sintió algo en la pierna que lo hizo pedir el cambio. Saliendo de acá, se va a hacer los estudios correspondientes“, dijo Gustavo Álvarez.

Todo esto fue mirado con mucha atención desde Argentina, donde esperan la visita de U. de Chile a Lanús este jueves 30 de octubre por las semifinales de la Copa Sudamericana. La derrota y la lesión de una de las figuras del equipo en este torneo no pasaron desapercibidas.

“Atento, Lanús: se lesionó una figura de la U“, reportaron en Diario Olé. “Lucas Assadi debió dejar la cancha en el clásico ante la Católica. Fue a hacerse estudios y tendría un desgarro: su presencia contra el Granate en la semi es muy complicada“, escribieron en el medio trasandino.

“U. de Chile no solo perdió el clásico chileno ante la Católica, por el torneo local. También sufrió la lesión de uno de sus puntos, altos, el delantero Lucas Assadi, quien ahora está en duda para la revancha contra Lanús, el próximo jueves, por la semifinal de la Copa Sudamericana”, detallaron.

Sobre la derrota, escribieron: “A pesar de jugar 11 vs. 10 a su favor desde los 8′ del segundo tiempo, U. de Chile no le encontró la vuelta al encuentro y Alfred Canales se encargó de anotar el gol de la victoria para los dirigidos por Dani Garnero”.