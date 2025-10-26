En la U de Chile salieron muchas cosas mal durante la edición 201 del Clásico Universitario, pero la que más dolió fue el tirón de Lucas Assadi. También el resultado, que fue favorable a Universidad Católica por 1-0 por un golazo de Alfred Canales. El espigado volante central anotó un tiro rasante tras un pase-gol de Eduard Bello.

Fue el nocaut para Universidad de Chile, que también lamentó el fuerte golpe de Gary Medel a Lucas di Yorio, que luego de la revisión del VAR recibió la tarjeta roja directa. Esa infracción dejó al atacante argentino, el goleador del equipo, con mucho dolor en el tobillo.

Pero lo peor fue el evidente problema muscular de Assadi, quien ingresó en el segundo tiempo, poco después de la expulsión del Pitbull. En el minuto 57, el talentosísimo “10” del Romántico Viajero entró por Nicolás Ramírez. El DT, Gustavo Álvarez, desarmó la línea de cuatro defensores para buscar una propuesta más ofensiva.

No sólo no lo acompañó el resultado final. También perdió a Assadi, quien tuvo que dejarle su lugar por obligación a Nicolás Guerra. A juzgar por la cara del futbolista, era claro que eso lo sacaría del importantísimo partido frente a Lanús por la revancha de la semifinal en la Copa Sudamericana.

Parte médico de Lucas Assadi: ¡fuera en la revancha en la U ante Lanús!

Según el reporte de Emisora Bullanguera, Lucas Assadi no sólo se perderá el partido de vuelta frente a Lanús en Buenos Aires. “Es un desgarro fibrilar importante en el isquiotibial del muslo izquierdo”, aseguró el citado medio sobre el estado del “10”.

Un puñal en el momento que vive el Bulla, que compite entre los mejores equipos de la Copa Sudamericana. Y quedó sin su jugador más desequilibrante para disputar el boleto a la final. Se estiman que dicha lesión le lleve tres semanas de para a Assadi.

También es probable que Assadi se pierda otros tres partidos: la visita a Huachipato, cuando Universidad de Chile reciba a Everton y a Deportes Limache el 2, 5 y 11 de noviembre, respectivamente. Por ende, queda prácticamente descartado para la fecha FIFA doble de la selección chilena, que jugará ante Rusia y Perú dos amistosos en Moscú.

