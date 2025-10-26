U. Católica lamentó la expulsión de Gary Medel en el clásico universitario contra U. de Chile en la fecha 25 de la Liga de Primera. A pocos minutos del inicio de la segunda mitad, los cruzados se quedaron con un jugador menos tras una imprudente jugada del Pitbull.

Se jugaban seis minutos del segundo tiempo cuando el Pitbull fue a cortar una jugada de Lucas Di Yorio. El Pitbull no llegó al balón e impactó la pierna derecha del delantero de la U, quien quedó muy adolorido en la cancha del Claro Arena. De inmediato, la banca de los azules entró en alerta.

En un principio, el árbitro del encuentro, Juan Lara, consideró que la jugada solo ameritaba una tarjeta amarilla para el Pitbull. Sin embargo, el VAR no demoró en llamar al juez para que revisara la infracción.

Tras ver las imágenes, Juan Lara cambió su decisión. “Después de la revisión, el jugador de U. Católica golpea con la planta del pie el tobillo, poniendo en riesgo la integridad física del adversario. Juego brusco grave“, declaró, mostrándole la roja al Pitbull.

Después de ser atendido, Lucas Di Yorio continuó en la cancha, aunque con molestias y la media rota después del impacto.

Gary Medel, en tanto, sufrió su primera expulsión de la temporada 2025. Este año, el defensa de U. Católica ha recibido un total de nueve tarjetas amarillas y, de hecho, venía de cumplir una fecha de sanción ante Everton por acumulación de cartulinas.