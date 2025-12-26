Luego de hacer historia con la conquista de su primer Torneo Nacional, en Coquimbo Unido comenzó una auténtica sangría con la salida de varias de sus principales figuras y del hombre detrás del éxito, el técnico Esteban González.

Con la obtención del campeonato, el apetito de los hinchas aurinegros creció y la exigencia a la dirigencia del club es clara: armar un plantel competitivo para pelear por un bicampeonato nacional y hacer buen papel en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el gerente deportivo de Coquimbo, Pablo Ramírez, fue categórico en avisarle a los hinchas, en conversación con The Clinic, que no están dispuestos a hipotecar la economía de la institución para contratar nombres importantes.

ver también ¿Moneda de cambio? Colo Colo confirma postura sobre trueque con Coquimbo Unido por Cristián Zavala

Preocupante aviso de Coquimbo a sus hinchas para 2026

“El plantel se va a ampliar, pero no es lo que la gente cree, porque se dice ‘ahora hay que tener tres jugadores por puesto’, pero vamos a ir a un criterio futbolístico, independiente del técnico que tengamos”, afirmó el directivo “pirata”.

En esa línea, el gerente deportivo de Coquimbo agrega que “nuestra postura desde 2022 en adelante, desde que nos hicimos cargo de cómo armar el primer equipo, es saber nuestra realidad. Y nuestra realidad es que no podemos tener dos jugadores y medio por puesto“.

“Lo que tratamos de hacer, con nuestros conocimientos y con la ayuda del técnico, es crear variantes. Somos capaces de tener jugadores —o eso es lo que buscamos— que sepan dominar el puesto de volante y contención, pero que también puedan jugar por la izquierda y, en caso de emergencia, incluso de central”, finalizó Ramírez.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo será el plantel aurinegro?

En palabras del ejecutivo de Coquimbo, “no va a crecer por presupuesto, tal vez va a crecer en el sentido de dar un salto de calidad en algunos jugadores, sí, pero insisto: si hoy tenemos 21 o 22 profesionales, tal vez sean 24 o 25, pero no es que tengamos 30″.

“Estamos convencidos de que llegó el momento, producto de la cantidad de torneos, de tener la posibilidad de subir la cantidad de jugadores jóvenes que han dado resultados”, añadió Ramírez.

Publicidad

Publicidad

Así le fue a los “piratas” en Liga de Primera