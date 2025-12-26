Unión San Felipe tuvo un complejo 2025 donde terminó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones de Primera B. Sin embargo, se salvó del descenso y por lo mismo, comienza a preparar lo que será la próxima temporada.

Luego de que el TAS no acogió los reclamos de Santiago Morning y rectificó su descenso a Segunda División San Felipe respiró tranquilo y seguirá el 2026 en la lucha por el ascenso a la liga de honor del fútbol chileno.

Uni-Uni vive un proceso de restructuración tras los malos resultados que dejó esta temporada y con ello en la mira, ficharon a un inesperado refuerzo que llega desde la liga argentina.

Unión San Felipe ficha a inesperado jugador

Según revela PrimeraBChile, el zaguero argentino Valentín Perales de 30 años, que juega en Club Atlético Estudiantes, será el nuevo refuerzo del equipo chileno.

El jugador con paso por clubes como Deportivo Madryn, Independiente de Rivadavia, Atlanta, Deportivo Morón, San Lorenzo y Cipolleti sería el nuevo jugador del equipo nacional, sumándose a Nicolás Brun, mediocampista uruguayo, al delantero argentino Bruno Vides y al portero Leandro Cañete

Las salidas que impactan a Unión San Felipe

El DT uruguayo Francisco Palladino se despidió del equipo tras el cierre de la temporada y tras asegurar la permanencia, a quien se le suman dos históricas figuras: Juan Córdova y Enzo Ormeño, ambos jugadores se despidieron de la hinchada tras años en el club.

Por otra parte, el experimentado portero Paulo Garcés también se despidió del elenco donde era capitán, donde en conversación con Redgol hace algunas semanas, reveló los motivos.

“No continúo en Unión San Felipe, por distintos motivos, especialmente por los viajes. Hay un desgaste muy grande de un año y medio de una hora cuarenta para allá y una hora cuarenta para acá”.

