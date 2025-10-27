Tras el importante triunfo ante Santiago Morning en la lucha por evitar el descenso, Paulo Garcés celebra en Unión San Felipe y saca adelante una angustiante campaña en Primera B.

El Halcón peleó el descenso todo el año y tras la hazaña ante los microbuseros se desahogó con todo. Siempre dispuesto a hablar con los medios, fue consultado sobre su futuro en el fútbol chileno.

Con 41 años, el campeón en O’Higgins de Rancagua dejó en veremos si seguirá atajando en nuestras canchas. Es que el físico y el duro viaje a diario han sido tema en su campaña con el Uní – Uní.

El descargo de Paulo Garcés

Paulo Garcés se confesó en U. San Felipe y pese a que se deseo es seguir portando los guantes del equipo, reveló lo complejo que ha sido su estancia en el equipo de Primera B.

Paulo Garces y su reciente campaña en el Valle del Aconcagua /Photosport

“Creo que todavía estoy para jugar uno o dos años más, pero hay mucho desgaste, llevo viajando un año y medio 1 hora 40 minutos de Santiago acá, y después de vuelta”, dijo al medio El Aconcaguino.

Publicidad

Publicidad

Ahí, el ex portero de la selección chilena confesó que su campaña en el Uní – Uní ha existido un “desgaste y cansancio familiar. Estoy viejo, lumbago, jajajá, hay que ir viendo qué nos prepara el futuro”.

ver también Deportes Temuco siente el miedo máximo: el escenario temible que puede dejarlo colista en la Primera B

“Me encantaría seguir jugando, pero hay que mirar el carnet y la familia, que pide que esté mas presente”, cerró el arquero de 41 años, que sigue siendo titular en la Primera B.